Juan Bravo y Pelayo presentan en Jerez el contrato del PP y Feijóo con los autónomos

El PP ha reiterado su total apoyo a los autónomos de Jerez ante "los vaivenes de la política del Gobierno de España y los continuos 'sablazos' que Pedro Sánchez está danto a este colectivo de trabajadores". En una reunión, el vicesecretario general de Hacienda, Infraestructuras y Vivienda del PP, Juan Bravo, y la alcaldesa de Jerez y presidenta local del PP, María José García-Pelayo, han trasladado a los colectivos de autónomos el contrato que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado para poner en marcha el primer día de su Gobierno. En esta reunión han participado, además de representantes del PP local y provincial, el presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor, miembros de Acoje, Adecosur o el Mercado de Abastos.

García-Pelayo ha subrayado que “Jerez y el PP estamos con los autónomos que son quienes crean empleo, riqueza y oportunidades”, destacando que, actualmente, la ciudad registra "un récord de trabajadores autónomos que supera los 11.100, lo que demuestra la buena senda de la economía local, así como el hecho de que el 42% de las empresas creadas en la provincia son de Jerez, subrayando el gran impulso que se está dando a la industria cultural con motivo de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031".

El vicesecretario general del PP, Juan Bravo, ha destacado que el Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo al frente, "es un aliado de los autónomos, de ahí que, en plena escucha con ATA y con estos trabajadores en cada lugar de España, ha elaborado un contrato con cuatro pilares básicos: menos impuestos y menos trabajas a quienes producen, más facilidades para emprender y crecer, más protección, tranquilidad y apoyo a quienes emprenden y más derechos y más confianza del Estado en el autónomo".

Así, Bravo ha detallado que el catálogo de medidas contempla la exención de lVA a quienes facturan menos de 85.000 euros, una tarifa 0 hasta dos años para nuevos autónomos, la reducción anual de las declaraciones de cuatro a dos, no pagar cotizaciones por un año por el primer empleado contratado y un 50% de bonificación por el segundo, no pagar cotizaciones por las bajas de enfermedad grave, facilidades para trabajar después de la edad de jubilación con el 100% de la pensión, no penalizar la pluriactividad, devolviendo automáticamente el exceso de cotización, exención de cuotas durante dos años tras la paternidad y maternidad, equiparación de los derechos por la lactancia o clarificar e incrementar las deducciones de gastos.

El vicesecretario del PP ha señalado que “los populares estamos preparados para que el día 1 del Gobierno de Feijóo ya empecemos a poner en marcha las medidas que necesitan los autónomos para mejorar su situación”, al tiempo que ha explicado que está manteniendo encuentros con autónomos de toda España para seguir escuchando propuestas.

Por su parte, el presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor, ha destacado las aportaciones de su organización a este decálogo de medidas y ha solicitado al resto de formaciones políticas que, en vez de criticar, aporten por el bien de los autónomos españoles.