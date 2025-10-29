Pelayo y ATA muestran "su total apoyo" a los autónomos de Jerez ante "los sablazos y la incertidumbre de Pedro Sánchez"

El Partido Popular de Jerez y ATA han manifestado "su total apoyo" a los autónomos de Jerez ante "los vaivenes de la política del Gobierno de España y los continuos 'sablazos' que Pedro Sánchez está dando a los trabajadores autónomos".

La presidenta local y alcaldesa, María José García-Pelayo, ha mantenido un encuentro con el presidente de ATA, Lorenzo Amor, en el que han estado acompañados por la vicepresidenta de la Asociación de Autónomos, Susana Romero, el secretario general del PP de Jerez, Jaime Espinar, y otros representantes del PP jerezano.

García-Pelayo ha subrayado que “Jerez y el PP estamos con los autónomos que son quienes crean empleo, riqueza y oportunidades”, destacando que, actualmente, la ciudad registra un récord de trabajadores autónomos que supera los 11.100, lo que demuestra la buena senda de la economía local.

La presidenta del PP ha calificado de “incomprensible e inaceptable” que el Gobierno de Pedro Sánchez "vea a los autónomos como un cajero automático” presentando una nueva subida de cuotas e impuestos “de ahora sí, ahora no”, cuando “la incertidumbre no crea empleo”.

"Al igual que en Jerez los autónomos cuentan con el apoyo del Gobierno popular en el Ayuntamiento con medidas de respaldo, nuevas industrias, apoyo a la formación… en España, los autónomos cuentan con todo el respaldo del Partido Popular", ha recalcado desde el partido. En este sentido, García-Pelayo ha puesto de relieve "el plan nacional presentado por el presidente Alberto Núñez Feijóo basado en la bajada de impuestos, reducir la burocracia y garantizar el relevo generacional".

Por su parte, el presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor, ha felicitado a Jerez por su reciente designación como Capital Española de la Gastronomía y a la alcaldesa "por la capacidad de generar oportunidades y poner en marcha proyectos de creación de empleo".

Amor ha subrayado que los autónomos "merecen más respeto por parte del Gobierno de España" y ha criticado que desde el Ejecutivo "se suba constantemente las cotizaciones o, ahora, se les obligue a una nueva tasa de basura que incrementa los costes de muchos de los negocios".