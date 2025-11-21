Juan Manuel Sánchez Guzmán, Premio 'Caballo Encina' de la Casa Cultural Extremeña en Jerez

La Casa Cultural Extremeña de Jerez ha acordado conceder su XXIV Premio 'Caballo-Encina' al jerezano Juan Manuel Sánchez Guzmán, profesional de la docencia y de la investigación, catedrático de la Universidad de Extremadura, nacido en Jerez de la Frontera y extremeño 'por vocación'.

El citado galardón se le otorga "por su impecable e incansable trayectoria. Por la grandeza de su esfuerzo. Por su labor científica e investigadora en el campo de la investigación y a la transferencia del conocimiento de nuestra región, ayudando a levantar uno de los mayores orgullos que existen en Extremadura, el Parque Científico y Tecnológico, motor de empleo e investigación. Demostrando que la simbiosis entre Universidad, empresa y sociedad es una lanzadera para que Extremadura avance y lo haga con mucha determinación".

El Premio será entregado en el mes de marzo próximo en una cena de gala en un hotel de la ciudad.