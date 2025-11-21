Juan Manuel Sánchez Guzmán, Premio 'Caballo Encina' de la Casa Cultural Extremeña en Jerez
El jerezano, profesional de la docencia y de la investigación, es catedrático de la Universidad de Extremadura
El jerezano Juan Manuel Sánchez Guzmán, Medalla de Oro de Extremadura 2025
La Casa Cultural Extremeña de Jerez ha acordado conceder su XXIV Premio 'Caballo-Encina' al jerezano Juan Manuel Sánchez Guzmán, profesional de la docencia y de la investigación, catedrático de la Universidad de Extremadura, nacido en Jerez de la Frontera y extremeño 'por vocación'.
El citado galardón se le otorga "por su impecable e incansable trayectoria. Por la grandeza de su esfuerzo. Por su labor científica e investigadora en el campo de la investigación y a la transferencia del conocimiento de nuestra región, ayudando a levantar uno de los mayores orgullos que existen en Extremadura, el Parque Científico y Tecnológico, motor de empleo e investigación. Demostrando que la simbiosis entre Universidad, empresa y sociedad es una lanzadera para que Extremadura avance y lo haga con mucha determinación".
El Premio será entregado en el mes de marzo próximo en una cena de gala en un hotel de la ciudad.
También te puede interesar
Lo último
CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA
CONTENIDO OFRECIDO POR EOI