Juan Manuel Sánchez Guzmán, Premio 'Caballo Encina' de la Casa Cultural Extremeña en Jerez

El jerezano, profesional de la docencia y de la investigación, es catedrático de la Universidad de Extremadura

El jerezano Juan Manuel Sánchez Guzmán, Medalla de Oro de Extremadura 2025

Juan Manuel Sánchez Guzmán, con la Medalla de Oro de Extremadura 2025.

La Casa Cultural Extremeña de Jerez ha acordado conceder su XXIV Premio 'Caballo-Encina' al jerezano Juan Manuel Sánchez Guzmán, profesional de la docencia y de la investigación, catedrático de la Universidad de Extremadura, nacido en Jerez de la Frontera y extremeño 'por vocación'.

El citado galardón se le otorga "por su impecable e incansable trayectoria. Por la grandeza de su esfuerzo. Por su labor científica e investigadora en el campo de la investigación y a la transferencia del conocimiento de nuestra región, ayudando a levantar uno de los mayores orgullos que existen en Extremadura, el Parque Científico y Tecnológico, motor de empleo e investigación. Demostrando que la simbiosis entre Universidad, empresa y sociedad es una lanzadera para que Extremadura avance y lo haga con mucha determinación".

El Premio será entregado en el mes de marzo próximo en una cena de gala en un hotel de la ciudad.

