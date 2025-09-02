RTVA y la Asociación de Artes Escénicas de Jerez impulsarán el Festival de Cine con Acento

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, el director general de Radio y Televisión de Andalucía, Juande Mellado, y la presidenta de la Asociación Cultural de Artes Escénicas y Audiovisuales de Jerez, Lidia María Jaime, han firmado hoy un convenio entre la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y dicha Asociación para la difusión del Festival de Cine con Acento de Jerez. Éste celebra su tercera edición del 14 al 18 de octubre en Jerez. Gracias a este acuerdo, los medios públicos andaluces van a llevar a cabo un seguimiento informativo del evento, tanto en los programas informativos como en divulgativos durante el desarrollo del certamen el próximo otoño.

Antonio Sanz ha agradecido a Lidia María Jaime “su gran labor en pro de las artes escénicas en Jerez”. Algo que ha dicho que hace “como miembro del Gobierno andaluz, que siempre celebra los nuevos proyectos surgidos en Andalucía que apuesten por nuestro talento, y como jerezano de a pie, congratulándome de que mi ciudad cuente con una organización dedicada a conservar y difundir dichas artes”.

Sanz ha aprovechado el acto, en el que también han estado presente la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y la directora de contenido del Festival, María Espejo, para anunciar que se va a otorgar el Premio CSRTV al director y guionista jerezano Juan Miguel del Castillo. Su largometraje Techo y comida le otorgó el Premio Asecan ópera prima y la Biznaga de plata premio del público, en el Festival de Málaga. “Es, sin duda, uno de los talentos del cine andaluz y destaca por su compromiso con su tiempo, tratando temas sociales de actualidad”, ha declarado el consejero. Los medios de Canal Sur Radio y Televisión, entre los que se encuentra la plataforma CanalSur Más, darán cobertura y difundirán el acto de entrega, que se celebrará durante el festival.

María José García-Pelayo ha destacado que “para nosotros es un orgullo poder apoyar esta edición de cine con acento y este otoño va a ser muy especial en materia cultural y lo vais a engrandecer”, al mismo tiempo que ha agradecido al consejero y a Canal Sur el apoyo a Jerez “porque es un festival de cine andaluz que se celebra en nuestra ciudad”. La alcaldesa ha concluido poniendo en valor la "necesaria colaboración público-privada para ponernos en manos de los que saben y así que las iniciativas sean efectivas y salgan adelante como ocurre con esta".