Juan Peña: “Cantar es lo que me hace feliz, no me gusta compararme con nadie”

El Hotel Casa Palacio María Luisa abre el próximo día 4 de julio su ciclo estival, un ciclo, ‘Sueño de una Noche de Verano’, que aglutinará durante los dos próximos meses numerosas propuestas musicales, acompañadas de las exquisitas cena diseñadas, ex professo, por el chef del restaurante T22, Rogelio Albusac.

El encargado de abrir esta nueva edición será el jerezano Juan Peña, un artista que por quinto año consecutivo formará parte de esta programación, pues asegura que “cantar en Jerez es para mí siempre un motivo de alegría, y hacerlo en el Hotel Palacio María Luisa, que es mi segunda casa, más aún”.

“En los últimos cinco años he venido veintitantas veces, y la verdad es que siempre he salido con un buen sabor de boca, es un orgullo como artista que la gente agote las entradas para verte y que vengan de distintos puntos del país incluso”, asegura.

Es más, para esta primera actuación, el hotel ha tenido que ampliar el número de entradas, algo que demuestra ese idilio entre Juan Peña y el Hotel Casa Palacio. No será la única pues a lo largo de este variado programa de actuaciones, el jerezano repetirá el 26 de julio y el 9 de agosto.

Consulta toda la programación de verano del Hotel Casa Palacio María Luisa

En esta puesta de largo, el cantante adelanta que presentará en directo “el último tema que he grabado y que queremos lanzar con un single después del verano, ‘A mis amigos’. Es una versión de una canción de mis amigos de ‘A dos velas’, concretamente de Cuco Hernández, y que haré en primicia en Jerez. También hemos grabado una versión de un tema de Antonio Flores, pero ahora en verano es imposible terminarlo con tanto trabajo, así que los sacaremos si Dios quiere a partir de septiembre”.

“Lo importante, añade Juan Peña- es cambiar el show, que la gente que venga a escucharte, no se encuentre con lo mismo, eso es algo que me gusta cuidar y que llevo a gala, aunque luego, evidentemente, haga temas que a la gente le gusta y que forman parte de mi repertorio”, explica.

Recién comenzado el verano, el jerezano apenas ha tenido tiempo para descansar “porque voy de un sitio a otro”, admite. Lo más reciente, su paso por el Starlife de Marbella el pasado viernes, donde compartió velada con sus paisanos ‘A dos velas’ y con el grupo del ex torero Fran Rivera, ‘Una y nos vamos’, y ayer sábado en Don Benito, donde actuó junto a José Mercé.

Pero además, en los últimos meses ha actuado incluso fuera del país, ya que ha ofrecido conciertos “en Colombia, donde he cantado en varias ciudades, en Méjico y también en la República Dominicana, donde suelo ir bastante”, apunta.

Una imagen de Juan Peña. / @c2creativos

Al hablar sobre lo que se avecina, Juan Peña no esconde que “es un no parar porque voy de un sitio a otro, pero no me quejo, porque al fin y al cabo, a mí lo que más me gusta en cantar, así soy feliz. En principio, tengo actuaciones en toda la costa andaluza, en la costa de Levante y también alguna que otra cosa en las Islas Baleares”.

Porque ya se sabe, si por algo destaca este jerezano es por su humildad encima de un escenario. “Yo disfruto cantando, y me da igual hacerlo en un Ayuntamiento que un concierto ante cincuenta mil personas, como hice hace unas semanas en Cibeles, en Madrid, que hacerlo en una boda. Quizás ese sea mi secreto, que disfruto con lo que hago y no me comparo con nadie”.