Juanma Moreno: "El gobierno municipal de Jerez va en dirección contraria de la Junta de Andalucía"

El congreso regional de Nuevas Generaciones era la excusa, o el escenario. Pero la clausura de este encuentro, que durante este fin de semana se ha celebrado en el Club Nazaret de Jerez, estaba preparada para ensalzar la figura de la candidata del PP a la Alcaldía de Jerez, María José García-Pelayo, especialmente, aprovechando la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el cierre de la cita orgánica.

Por eso, y aunque se habló de cuestiones orgánicas y de asuntos de debate nacional y autonómico, no hubo interviniente que no dedicara parte de su discurso a García-Pelayo y que no augurara una victoria de este partido en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

De hecho, el presidente de la Junta lanzó pronto su mensaje de respaldo a la alcaldable del PP en Jerez. Así, tras abordar asuntos de debate a nivel nacional y autonómico -en este caso para volver a negar la privatización de la sanidad andaluza y para criticar que el PSOE andaluz no apoyara en el Parlamento una proposición no de ley contra la ley del ‘solo sí es sí’- las palabras hacia la candidata del PP en Jerez no se hicieron esperar. Y no fueron pocas.

Para empezar, acusó al gobierno local del PSOE de no colaborar con la administración autonómica reprochándole que vaya en “dirección contraria”. Al respecto, comentó: “Este gobierno no puede ir haciendo reformas en una dirección mientras que los gobiernos municipales vayan en dirección contraria; algo que nos pasa en ciudades como Jerez”. “¿No será más importante que la fuerza reformista del gobierno de Andalucía y que sus apuestas vayan coincidiendo con la ambición , proyectos y reformas que haga la alcaldesa de Jerez? ¿No es más fructífero para Jerez que vayamos en la misma dirección?”, agregó.

Por ello, habló de la necesidad de la Junta de tener “alcaldes aliados”, de ahí que rememora la designación de García-Pelayo como candidata a mediados del año pasado asegurando que se ha apostado por elegir “a la mejor”. “Jerez tiene una oportunidad de oro que no debe perder nunca. Jerez tiene que aportar mucho a Andalucía y a España”, dijo.

"Antes la Junta ni hacía nada ni venía a Jerez"

Previamente al presidente de la Junta, intervino María José García-Pelayo quien volvió a recurrir a sus ideas base de su discurso en este momento preelectoral. Incidió en presentar a la Junta como el principal “aliado” de su gobierno si resulta elegida en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo y aseguró que este ha acabado con el “abandono” histórico de la administración autonómica a Jerez.

Así, frente a esa Junta que, a su juicio, “ni hacía nada, ni venía Jerez, ni había inversiones y ni había contactos institucionales”, ahora hay un gobierno cuyas “políticas” “han sentado bien a Jerez. Para ello mencionó algunas de las obras actualmente en ejecución o próximas a iniciarse como la rehabilitación de algunos barrios de la ciudad, del Museo del Flamenco, de la reurbanización del Arroyo y del nuevo centro de salud de Díez Mérito.

Por ello, y al igual que hiciera Moreno con posterioridad, acusó al gobierno municipal del PSOE de mantener una gestión frentista mantener la Junta. Al respecto, dijo : “Jerez necesita buena gestión y una nueva actitud ante la gestión: hacerlo bien sin broncas ni enfrentamientos”.