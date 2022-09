"Espero en 2023 cerrar el ciclo que no me dejaron concluir en 2015"

María José García-Pelayo volverá a ser la candidata a la Alcaldía en las elecciones municipales que se celebrarán el 28 de mayo del año próximo. Será la quinta vez que encabece la candidatura de los populares y, aunque señale que "nunca" se fue, supone de facto su regreso a la primera línea de la política local desde que perdió la Alcaldía tras los comicios locales de 2015.

En esta entrevista, García-Pelayo explica cómo fue su designación —una de sus "mayores sorpresas de la vida", afirma— en detrimento de su compañero Antonio Saldaña, que llevaba hasta entonces las riendas del grupo municipal. Sostiene que, a pesar de los años transcurridos, tiene la "misma ilusión que el primer día" para volver a ser regidora de la ciudad, cargo que ocupó entre 2003 y 2005 y entre 2011 y 2015.

La candidata insta al PSOE a plantear líneas de diálogo con su partido tras años de falta de entendimiento, aunque advierte de que el primer paso lo debe dar el ejecutivo. E insiste en que hay una "falta de liderazgo en la ciudad" porque "lo que hace el PSOE en Jerez lo hace cualquier alcalde".

Recientemente ha sido proclamada como candidata a la Alcaldía en las elecciones de mayo del año próximo y esta será la quinta vez que encabece la lista. ¿Por qué aceptó la propuesta que le ha realizado su partido?

Acepté porque me ilusiona Jerez. Nunca me he ido, aunque sí es cierto que hecho política desde Madrid para Jerez. Pero lo mío es Jerez. Tengo ganas, ilusión y compromiso, más que nunca, tanto o más que la primera vez que me presenté porque soy más consciente de la responsabilidad que asumo. El partido me ha dado una oportunidad, que es la última, y espero que los jerezanos también me den la oportunidad de que el ciclo que no pude cerrar en 2015, a pesar de que ganamos las elecciones, se haga en 2023.

¿Pensó en algún momento de estos últimos años que volvería a ser candidata a la Alcaldía?

Cuando llevas muchos años te das cuenta que la vida te sorprende y este ofrecimiento ha sido una de las grandes sorpresas de mi vida. Espero estar a la altura de la responsabilidad que el partido me ha dado y de lo que espera Jerez de mí. Si para mí es como casi la primera vez que me presento, siento que los jerezanos lo están viendo igual. Me han recibido con el mismo cariño de ilusión de siempre.

¿Cómo le comunicaron que iba a ser candidata?

El partido habló con los dos. Primero hablaron con Antonio [Saldaña] y le plantearon la posibilidad de que fuera al Parlamento andaluz y asumiera responsabilidades en él y que yo me presentara a la Alcaldía de Jerez. Los dos lo entendimos y lo afrontamos primero con sorpresa y luego con ilusión.

¿El partido dejó de confiar en Antonio Saldaña? No hay que olvidar que la anterior ejecutiva nacional lo llegó a proclamar como candidato...

Lo que ha ocurrido es que se ha dado un nuevo escenario político donde Juanma Moreno ha obtenido una gran mayoría en Andalucía y quería contar con Antonio Saldaña. Ahora mismo, mi compañero es portavoz de una importante comisión parlamentaria como es la de Fomento. Así se planteó y los dos entendimos los pasos que teníamos que dar. Llevamos muchísimos años trabajando juntos y seguiremos trabajando muchísimos años. Antonio Saldaña, esté donde esté, siempre trabajará por Jerez al igual que yo trabajé por Jerez durante estos últimos años en el Congreso y antes en el Senado. Yo siempre he dicho que era la diputada en el Congreso de Jerez, he presentado iniciativas y he apoyado proyectos para la ciudad. Cuando uno nace en una tierra y cuando nace en Jerez, es imposible desprenderse de eso. Allá donde estemos, siempre defenderemos lo nuestro.

Como consecuencia de su designación como candidata se ha producido también su cambio del Congreso de los Diputados al Senado. ¿Por qué se ha realizado ese cambio?

Juanma Moreno ha decidido que pase a ser senadora y creo que es una extraordinaria oportunidad porque me permite estar cerca del presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, y me acerca más a Jerez porque soy representante autonómica y, por lo tanto, tengo que defender los territorios en el Senado. Y Jerez es el territorio más importante que tiene Andalucía. Es una oportunidad que no voy a desaprovechar para pelear por proyectos importantes para esta ciudad.

Aún quedan ocho meses para las elecciones municipales, pero me imagino que ya piensa en la lista de su candidatura...

A los concejales que tenemos ahora ya les he trasladado que mi voluntad y mi deseo es seguir contando con aquellos que quieran seguir. Pero, evidentemente, habrá que incorporar también a otras personas del partido y a representantes de la sociedad de Jerez. La idea es ensanchar el equipo y el partido y presentar una gran candidatura. No creo en los lobos solitarios, soy de equipo. Y el equipo tiene que ser mejor que el candidato. El equipo tiene que conocer y sentir Jerez y tiene que saber de los temas que dirija. Estamos en un momento tan complicado que, si no tienes un equipo con cabeza y corazón, los proyectos no van a salir adelante. Jerez necesita un gobierno del que pueda sentirse orgulloso y eso es lo que pretendo ofrecer a los jerezanos.

¿Buscará perfiles independientes?

Evidentemente se incorporará alguna que otra persona que actualmente no están en el partido. Pero sí le digo que el Partido Popular es tan grande que nos permite encontrar buena gente dentro de nuestras siglas. Además, son gente conocidas en Jerez y conocen los temas de la ciudad. Sí le digo que estamos palpando que hay muchas personas que se acercan al partido para afiliarse, al igual que hay quien sin querer afiliarse nos dicen abiertamente que quiere colaborar con nosotros en proyectos. El mejor equipo que puede haber es Jerez y lo que tenemos que conseguir es que los jerezanos se ilusionen y se involucren para sacar esto adelante. Lo que no puede haber es un gobierno que no escuche a Jerez, que esté de espaldas a la ciudad y no haga caso a las propuestas de la ciudadanía.

Le pregunto por dos nombres concretos de personas que fueron importantes en su gobierno y que ahora están con responsabilidades en la Junta de Andalucía como son Isabel Paredes y Agustín Muñoz. ¿Les pedirá que dejen la Junta para ir en la lista del PP de las próximas elecciones?

No voy a renunciar nunca a contar con buenos políticos ni a los buenos políticos, pero ahora mismo no puedo avanzar en eso porque forman parte del gobierno de la Junta.

A finales de este mes se celebrará el congreso local donde será reelegida presidenta del PP en Jerez. ¿Ya tiene pensada su nueva ejecutiva? ¿Habrá cambios en relación con la actual?

Yo pretendo que sigan los que están porque son patanegras del partido y son los que están en los momentos fáciles y difíciles. Y en esta vida las personas están por delante de las siglas. Aún tengo que hablar con ellos, aunque también incorporaré a personas nuevas. Lo que sí pretendo es que a partir del día 30 el comité del partido se convierta en el comité de campaña. Este partido tiene que ponerse en modo electoral a partir de ese día.

Su partido lleva dos mandatos municipales en la oposición. ¿Qué perspectivas tiene para el próximo mandato?

Ya no es porque haya encuestas que nos den datos positivos, sino que lo palpamos el calle. La gente no quiere políticas radicales ni enfrentamientos, sino certezas, que le bajen los impuestos, que la cesta de la compra no sea tan cara... Y ve que el PSOE no le da eso ni en Jerez ni en el resto de España. Ni Sánchez en Jerez ni Sánchez en España son una buena fórmula. Lo he dicho desde que soy candidata: no voy a faltar a nadie, no voy a enfrentarme a nadie y no voy a insultar ni a contestar a insultos, mientras no se pasen. Jerez necesita moderación y que los políticos demostremos que somos útiles. Y para eso se necesita que haya diálogo. Me voy a dejar la piel en eso. Voy a intentar a hacer una oposición como si fuera alcaldesa de Jerez, porque esta ciudad se merece tener una oposición a la altura de esta ciudad.

Venimos de unas elecciones autonómicas donde el PP logró una destacada victoria en Jerez y a nivel nacional la mayoría de las encuestas hablan del 'efecto Feijóo’. ¿Hasta qué punto cree que estos factores pueden ayudar a su candidatura en las próximas elecciones municipales?

Me encantaría el eje Pelayo en Jerez, Juanma en la Junta y Feijóo en el Gobierno de España. Ahora bien, extrapolar resultados es complicado y no me gusta hacerlo. Pero palpo en la calle que hay ganas de cambio de una izquierda radical a un centro derecha moderado. Si esa fórmula ha funcionado en Andalucía, funcionará también en Jerez y en el resto de España.

Ha asegurado que no entrará en el enfrentamiento ni en el cuerpo a cuerpo con el PSOE. Sin embargo, llevamos siete años en Jerez de nula comunicación y de falta diálogo entre el gobierno y su partido. ¿Cómo puede cambiar esta inercia?

En su momento, Antonio Saldaña tuvo que responder al insulto y al desprecio del gobierno del Partido Socialista. Por eso digo que hay líneas rojas que no se pueden traspasar; pero, cuando se traspasan, hay que contestar porque tenemos nuestra dignidad personal y representamos a muchas personas que nos han votado. Cuando se insulta a un partido como el PSOE lo ha hecho con el PP, acabas insultando a la ciudad. Ahora se tiene que producir un cambio en Jerez y ese cambio no pasa solo por un cambio de siglas, sino por un cambio de la política por la gestión. Jerez no necesita tanta política sino mucha gestión. La política suena a insulto, a pérdida de tiempo y a inutilidad y lo que nosotros queremos proponer es gestión. Si nos insultan, allá ellos.

Pero, ¿va a ofrecer el PP al gobierno municipal algún tipo de acuerdo en lo que resta de mandato municipal?

Nosotros ofrecemos, pero yo he tenido la oportunidad de gobernar y quien gobierna debe liderar. Yo he dicho que estaré en la oposición como si estuviera gobernando, y ahí va mi cuota de mano tendida correspondiente. Pero, evidentemente, quien tiene que ofrecer ahora mismo es la alcaldesa. Si la alcaldesa lidera, tendrá respuesta, aunque eso no supone un cheque en blanco. Jerez necesita diálogo, porque entramos en un momento muy duro y hace falta que estemos a la altura. Y espero que eso permita que el gobierno en Jerez como en el resto de España abandone la radicalidad apoyándose en determinados partidos y entre en la senda de la moderación y del sentido común.

¿Y qué acuerdos necesita Jerez para afrontar estos momentos?

Lo que hace falta es un gobierno que no se limite a esperar, sino que tiene que pelear por más. Ahora mismo tenemos a un gobierno instalado en la inercia, pero esta ciudad necesita algo más que eso. Necesita un gobierno ambicioso que vaya por delante. Con todo el respeto, lo que hace el PSOE lo hace cualquier alcalde. Arreglar un parque infantil o 20 metros de calle lo hace el alcalde de Jerez, el de Sanlúcar y el de Trebujena. Pero lo que Jerez necesita son políticas que nos distingan de otras ciudades. ¿Y cómo se hace eso? Pues, por ejemplo, llevando a cabo políticas que no asfixien fiscalmente a los ciudadanos. El otro día estuvimos en el polígono El Portal, que está completamente abandonado, y lo que se necesita es ayudar al que genera empleo e invierte en la ciudad. Hay que apostar por proyectos que están abandonados, por el medio ambiente, por las políticas sociales... Tenemos claro nuestro proyecto y en esta ciudad se pueden hacer muchísimas cosas. Jerez necesita una política mucho más ambiciosa.

Ha hecho mención de los impuestos. El gobierno lleva años insistiendo en que no puede bajarlos porque se lo impide la llamada Ley Montoro que hizo el PP. ¿Cómo cree que el Ayuntamiento jerezano podría hacer esa bajada fiscal?

Todo puede negociarse con el Ministerio de Hacienda, todo. Y la gente no puede más por lo que hay que facilitar que la gente pueda tener dinero, consumir y llegar a final de mes.