Juanma Moreno en Jerez: "Necesitamos una justicia ágil y eficaz"

Este miércoles ha comenzado en Jerez la novena edición de las Jornadas de Juntas de Gobierno de la Abogacía Española, una cita en la que se están dando cita en torno a 700 representantes de los colegios de abogados de toda España. La cita fue inaugurada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y contó con la presencia del consejero de Justicia, José Antonio Nieto, y de la alcadesa jerezana, María José García-Pelayo.

Hasta este viernes, en este encuentro se hablará de formación, del secreto profesional, del amparo colegial, de la previsión social, la mejora de la asistencia gratuita y, claro está, de la Ley de Eficiencia Procesal, que entró en vigor el pasado mes de abril y que estuvo muy presente en las intervenciones realizadas durante la inauguración de estas jornadas.

Sobre este asunto, antes de la inauguración del encuentro, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, advirtió de la “incertidumbre” que está generando su puesta en aplicación. Por ello, abogó por una mayor comunicación de la administración con los distintos actores de la justicia para que haya claridad en la aplicación de los cambios que conlleva esta Ley y, de este modo, se pueda “trasladar a los ciudadanos de manera clara qué va a pasar con su conflicto y darles certidumbre”.

En el acto inaugural celebrado en las Bodegas González Byass, el decano del Colegio de Abogados de Jerez, Federico Fernández, incidió en que estas jornadas deben servir al colectivo para “unirnos sin fisuras en un frente común para promover la abogacía y defender la labor y dignidad de nuestro trabajo” con el objetivo de hacer “un servicio exquisito”. “La de abogado es una profesión imprescindible en un Estado de Derecho”, sentenció.

El decano del Colegio de Abogados de Jerez, Federico Fernández. / Vanesa Lobo

Mientras tanto, la alcaldesa de Jerez hizo una defensa de la abogacía y de la necesidad de “dignificar y respetar” la justicia. “Para defender las libertades ciudadanas hay que garantizar el Estado de Derecho, no solo con leyes justas sino con el respeto a la autonomía judicial”, enfatizó. La primera autoridad de la ciudad también aprovechó para lanzar un dardo político. Lo hizo señalando: “Defendamos siempre la Constitución y la independencia judicial; respetemos su trabajo, pero en estas jornadas no piensen mucho porque hay cosas que no tienen arreglo hasta que votemos”.

Antes del inicio de las jornadas se celebró un pleno del Consejo General de la Abogacía donde se aprobó un nuevo reglamento que ampliará la protección a todos los abogados en su ejercicio profesional. Sobre este asunto hizo mención el presidente de la Abogacía Española en su discurso en el acto inaugural Así, calificó de “hito” esta normativa dado que con ella se pretende regular aquellas situaciones que puedan suponer una “limitación o menoscabo de la independencia y actuación de los profesionales de la abogacía, la confidencialidad de las comunicaciones y el secreto profesional”, según explicó el representante de los abogados nacionales. Acto seguido afirmó que “cuanto más se protega la Abogacía, más estaremos protegiendo el Estado de Derecho.

Juanma Moreno, María José García-Pelayo y Salvador González. / Vanesa Lobo

Acto seguido, sentenció: “La justicia necesita responsabilidad institucional, no injerencias. Hay que cuidar la justicia con leyes que traigan eficacia y recursos suficientes para conseguir una justicia de calidad en todos los territorios y para todas las personas, especialmente para los más vulnerables”.

El acto inaugural contó con la intervención final del presidente de la Junta de Andalucía, quien hizo un reconocimiento a la labor de la abogacía al ser “una profesión que es un puntal del sistema judicial y de nuestro sistema democrático”. Hizo mención de la nueva Ley de Eficiencia Procesal señalando que puede ser un “punto de inflexión” y “una oportunidad” para desarrollarla “desde la cogobernanza de las administraciones públicas.

Por ello, instó al gobierno de España a “garantizar el mismo trato a todas las comunidades” para el desarrollo de las medidas necesarias para hacer una “justicia ágil y eficaz”. En este sentido, hizo una defensa de la independencia judicial frente a los “ataques injustificados” que, a su entender, se están realizando sobre el poder judicial, algo que “no es sano para la calidad democrática de su país”.