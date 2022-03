El juez insta, por segunda vez, a la alcaldesa a que cumpla con la sentencia de Antonio Saldaña

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº1 de Jerez ha emitido un nuevo auto, el segundo, en el que se insta a requerir "personalmente" a la alcaldesa Mamen Sánchez "para que en el improrrogable plazo de tres días, dé cumplimiento íntegro a la sentencia dictada el 16 de diciembre de 2020 por este Juzgado en el procedimiento de protección de los derechos fundamentales".

Así, el magistrado ordena dar de alta en la Seguridad Social a Antonio Saldaña Moreno "desde el 16 de junio de 2020, con abono de las cotizaciones desde esa fecha, y el pago de las retribuciones dejadas de percibir en el periodo comprendido desde el 16 de junio de 2020 y el 19 de octubre de 2020". De no cumplir con dicho auto, el juez Antonio Cortés Copete advierte que "se adoptarán las medidas oportunas" y, "singularmente, se remitirá al Ministerio Fiscal el oportuno testimonio de particulares a fin de que pueda exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder por un delito contra la Administración de Justicia, además de imponerle las preceptivas multas coercitivas, en cuantías de 150 a 1.500 euros de su haber y patrimonio personal, que se reiterarán hasta la completa ejecución del fallo judicial".

Anterior auto

Hay que recordar que a principios de mes se conoció que el magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Jerez había dado a la regidora socialista un plazo “improrrogable” de cinco días para diera de alta a Antonio Saldaña y le abonase su salario como portavoz del PP también en el periodo de 16 de junio al 19 de octubre de 2020.

Tras este auto, el Ayuntamiento de Jerez anunció que procedía a pagar a Antonio Saldaña una cantidad próxima a los 10.000 euros correspondientes a la retribución como portavoz reclamada por él y tal como le había exigido el juez en el auto a Mamen Sánchez. No obstante, desde el gobierno detallaron, a través de una nota de prensa, que esperarían "una aclaración del juzgado sobre los días que cobró Antonio Montero y los gastos derivados de su alta en la seguridad social, porque una administración pública no puede pagar dos veces por el mismo concepto".

Sin embargo, en el nuevo auto el juez manifiesta que "en cuanto a la consulta o aclaración que se solicita deeste Juzgado, por la representación procesal del Ayuntamiento, solo puede decirse que el ejercicio de la potestad jurisdiccional sólo comprende las funciones de juzgar y ejecutar lo juzgado, prohibiéndose a los Juzgados y Tribunales ejercer otras funciones distintas a las señaladas salvo que expresamente les sean atribuidas por ley" .

Asimismo, hace hincapié en que "no existe precepto legal alguno que atribuya a este Juzgado la función de asesorar la Corporación Local en asunto alguno. A ello debe añadirse que el art. 389 LOPJ establece expresamente que el cargo de Juez o Magistrado es incompatible, entre otras cosas, con “todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido”. Por último, Cortés Copete responde en el auto que "no ha lugar a resolver consulta o aclaración alguna, debiendo estarse a lo ya dispuesto con claridad en el auto de fecha 22 de febrero de 2022".

El auto recoge también "el Ayuntamiento no ha cumplido de forma íntegra lo acordado en sentencia y que se concretó en el auto de fecha 22 de febrero de 2022", por lo que "procede requerir de nuevo personalmente su cumplimiento a la señora alcaldesa con los apercibimientos correspondientes".

Reacciones

El PP, a través de su concejal Jaime Espinar, han denunciado lo que considera "un nuevo capítulo de la persecución política de Mamen Sánchez a Antonio Saldaña y a los ediles del Partido Popular, una discriminación política usando dinero público que no cesa a partir de los continuos reveses judiciales".