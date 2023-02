"Han declarado los despojos de la Legión, el que disparó a mi hijo y los que le encubren"

Esta semana se han celebrado las tres primeras sesiones del juicio militar por Alejandro Jiménez Cruz, el joven legionario muerto por el disparo de su sargento durante unas maniobras. Juan José Jiménez, padre de Alejandro y natural de Jerez, hace balance de estas primeras jornadas en las que se ha tenido que sentar cerca del sargento acusado como autor material del disparo, como de los otros siete militares que han sido procesados por presuntamente encubrir el suceso.

"No sé cómo, pero aún teniéndolos cerca, he mantenido el tipo. Esta semana ha declarado la basura, los despojos de la Legión, que son el que le pegó el tiro a mi hijo y los siete que lo encubren", declara Juan José, quien añade que "la semana que viene es cuando comienzan a declarar forenses y peritos con una acreditación más que contrastada para explicarles que las mentiras han terminado: quién mató a mi hijo y cómo. Estos profesionales sólo tienen una versión, la verdad, no como el resto que ha declarado esta semana, que algunos van ya por la séptima versión. En el caso del sargento ya vamos por la séptima versión".

La voz de Juan José se entrecorta intentando dar respuesta al por qué ese disparo llegó al cuerpo de su hijo, un joven que murió durante unas maniobras con fuego real en el campo de tiro de Agost, cuando le entró por el pecho. "A mí estos no me van a contar que si el rebote ni nada. Yo sé a dónde van mis tiros cuando disparo. Este hombre, aunque ellos lo nieguen, creo que por un momento se le fue la cabeza. Y era una persona a la que mi hijo le tenía alta estima, era el que le estaba enseñando, era su jefe", relata el padre de Alejandro. "Todo lo que se está diciendo en el juicio es que mi hijo era un legionario de la hostia, que ayudaba siempre, que siempre estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta... Lo he tenido a unos tres metros de distancia en el juicio y lo he mirado intentando saber qué cojones estaba pensando el día que le pegó un tiro a mi hijo. Pero de donde no hay, no se puede sacar", lamenta Jiménez.

El sargento de la Legión acusado de matar a Alejandro declaró el martes, en la sesión inaugural del juicio que ha empezado a celebrarse en Sevilla, y volvió a decir que la bala que impactó en la víctima fue fruto de "un rebote". "Ellos dicen que por la forma que entra el proyectil en el cuerpo de mi hijo consideran que es un rebote. Ahora resulta que en lugar de legionarios son expertos en balística completamente desaprovechados porque los tenemos haciendo maniobras... La forma en la que entra el proyectil en el cuerpo de mi hijo es consecuencia de que roza antes la culata del fusil de mi hijo y luego le entra en el cuerpo, por eso entra de forma descentrada, no porque venga de una piedra o mentiras...", subraya indignado Juan José.

"Este hombre (hace referencia al acusado) cuando la Guardia Civil le tomó, en un principio, declaración como testigo se equivocó al dar el número de su fusil. El número del fúsil es como tu DNI para toda la vida, no se olvida, se saben el número de su fusil como si lo tuvieran taladrado en el cerebro. Pues bien, él se equivocó. Cuando la Guardia Civil va a retirar las armas del Cuartel para analizarlas junto al proyectil, para saber de dónde había salido, resulta que ese número no coincide con ningún arma. Ya miente de entrada porque no quiere que se analice su fusil. Qué casualidad que el fusil del que sale el disparo es el de la persona que se 'equivocó' dando su número... Este hombre sabe que el tiro se lo ha pegado él", recuerda el padre.

Los padres del legionario fallecido esperan con ganas las sesiones de la próxima semana porque "lo que se va a decir no son versiones subjetivas, interpretaciones, son personas que van a hablar desde lo científico. Son tres peritos de la Guardia Civil que dicen al 100% que el proyectil salió del arma de este hombre. Esta semana es la semana de las pruebas".