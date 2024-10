Julia Navarro: “La educación es fundamental porque sienta las bases de lo que puedes ser”

Julia Navarro no cree en la inspiración. Para ella, el trabajo literario no tiene que ver tanto con la inspiración como con el propio trabajo. Y por ello Julia Navarro escribe todos los días. Es, o al menos así lo transmite, disciplina pura. No se sienta a esperar que le llegue ese click y así soltar sus dedos.

Para El niño que perdió la guerra “no me inspiro en nada en concreto y en muchas cosas. Es un libro que he tardado toda una vida en poder escribir, porque aquí hay un compendio de mis lecturas y de mis preocupaciones”.

La escritora madrileña estuvo el pasado jueves en Jerez para la inauguración de la Feria del Libro con su última novela, El niño que perdió la guerra. “Son los últimos meses de la Guerra Civil, un periodo en el que muchas familias mandaron a sus hijos fuera de España para intentar preservarles del horror de la guerra, de la situación de miseria, del peligro. Algunos padres enviaron a sus hijos a países europeos y otros los enviaron a Rusia. Pablo, cuyo padre era militante comunista, decidió enviarle a Moscú, como tantos otros...”, cuenta la escritora.

Precisamente, este trabajo comienza con el Réquiem de Anna Ajmátova, un poema que Navarro leyó hace décadas y que le produjo una sacudida. La escritora, que siempre busca el por qué de las cosas, comenzó a bucear en la vida de la poeta rusa, quería saber quién era esa mujer. La biografía de Ajmátova la llevó a la reflexión de que “todos los dictadores lo único que hacen es cercenar la libertad. Y siempre, en la primera línea de sus enemigos están todos aquellos que tienen un pensamiento propio, es decir, los creadores. Los que escriben poesía, novelas, pintan, componen, hacen cine... Todos aquellos que tienen un pensamiento que el dictador no puede controlar. Luego haces el paralelismo y en España, en la época del franquismo, ocurrió exactamente lo mismo, la censura. No había una creación libre. Por tanto, todos los regímenes totalitaros, dictatoriales... son lo mismo. Da igual que los pintes de rojo o de azul. Al final, el primer objetivo es sofocar cualquier intento de creación”.

La educación, las Humanidades y la falta de comprensión lectora

La Federación de Gremios de Editores de España detalló que durante el pasado año se incrementaron las ventas de libros un 5,1%. “En la crisis de 2008 hubo un bajón importante en la venta de libros, se pasaron unos años malos. Poco a poco se ha ido recuperando, pero se perdió muchísimo. Esta recuperación me parece insuficiente, porque creo que todavía no tenemos unos índices de lectura importantes. Hay mucho camino por recorrer. Tengo amigos que dan clases en la Universidad, en institutos, que me hablan de las dificultades de sus alumnos de entender lo que leen. Me parece preocupante. No se trata de volver a leer mucho los que ya leíamos, sino de ver si estamos siendo capaces de que las nuevas generaciones tengan algo tan importante como es la comprensión lectora”, declara Navarro.

La escritora y periodista aprendió a leer “más allá de la lectura” por una profesora, que precisamente no solía calificarle con notas altas, “era muy exigente, o eso me parecía”. Aunque su verdadera vocación era ser bailarina, titubeó con empezar la carrera de Física y cuando aquella profesora conoció sus intenciones le dijo “haz lo que quieras, pero a ti lo que se te da bien es escribir”.

“La educación es fundamental porque se sientan las bases de lo que puedes ser. Te abre puertas, expectativas. Para mí, mi profesora de Literatura fue muy importante porque me enseñó a entender lo que leía, a ordenar el pensamiento”, subraya.

La escritora reconoce que “me costaría decidir cuál ha sido el peor ministro o ministra de Educación. Todos han sido realmente deficientes. El sistema educativo tiene muchos agujeros negros. Una de las barbaridades más grandes que se ha hecho en nuestro sistema es ir arrinconando las asignaturas de Humanidades”.

“Las asignaturas de Humanidades son las que te enseñan a conformar un pensamiento crítico, un pensamiento propio. La Filosofía se debería tener prácticamente desde Primaria, lo mismo que la Literatura, la Historia del Arte, Geografía... Ha habido un empobrecimiento de contenidos y eso hace que las nuevas generaciones tengan menos herramientas para tener un pensamiento propio”, describe Navarro.

Que falte la base para cuestionar lo que se escucha, lo que se lee, puede que no haya sido provocado de forma inocente. “Es más fácil manipular a ciudadanos que no están formados e informados”, añade la autora madrileña.

Escritora, periodista y gran lectora. Siempre que viaja y va a pasar la noche fuera de casa, lleva en su maleta, al menos, dos libros: el que está en ese momento leyendo y otro por si acaso termina el primero. “Tengo la suerte de que como publicamos en la misma editorial, desde esta semana tengo la próxima novela de Arturo Pérez Reverte, que saldrá muy pronto. Tiene un gran talento para contar historias que llegan a todo tipo de lectores”, destaca la autora, quien anima a los jerezanos a aprovechar esta Feria del Libro para adquirir alguna obra de Caballero Bonald: “Hay que hacerle ese homenaje”.