La Junta y Caixabank Dualiza impulsan el sector agrario de Cádiz a través de la Formación Profesional

En colaboración con la Junta de Andalucía, Agrobank y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y AgroBank, la Fundación Caixabank Dualiza ha celebrado este lunes en las instalaciones de Covijerez, S.A. (Cooperativa Vitivinícola Jerezana Nuestra Señora de las Angustias) la jornada ‘Formación Profesional para el sector agrario de la provincia de Cádiz: innovación, sostenibilidad y empleo rural’, con el objetivo de impulsar la modernización del sector primario a través del talento y la cualificación que aporta la Formación Profesional.

El encuentro ha reunido a representantes institucionales, empresas agrícolas, cooperativas y centros educativos en un espacio de análisis y cooperación orientado a fortalecer la conexión entre la formación y las necesidades del sector agrario.

La jornada ha sido inaugurada con la participación de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo Roquette; el secretario general de Formación Profesional, Florentino Santos Porras; el delegado territorial de Desarrollo Educativo en Cádiz, José Ángel Aparicio Hormigo; la delegada de Educación del Ayuntamiento de Jerez, Nela García Jarillo, en representación del consistorio jerezano. También ha intervenido el presidente de Covijerez, Salvador Espinosa Rodríguez, quien cedió las instalaciones para la celebración del encuentro; y la coordinadora territorial centro y sur de CaixaBank Dualiza, Eva María Aguado Carrión, que destacó el apoyo de la entidad a proyectos de colaboración entre centros educativos y empresas.

Durante la inauguración, los representantes institucionales coincidieron en subrayar la importancia de la Formación Profesional como herramienta estratégica para mejorar la empleabilidad, promover el relevo generacional y contribuir a la sostenibilidad del medio rural.

El programa incluye distintas mesas de trabajo en las que se abordan temas como la digitalización del sector agrario, la incorporación de jóvenes y mujeres al medio rural, las nuevas demandas de cualificación profesional y las oportunidades que ofrecen las ayudas europeas (PAC y LEADER) para el emprendimiento y la innovación. Empresas, cooperativas, asociaciones empresariales y docentes de FP han compartido experiencias y propuestas destinadas a mejorar la conexión entre la formación técnica y las necesidades del sector, destacando la importancia de la FP dual y de la colaboración público-privada como ejes de crecimiento.

Según el Observatorio de la Formación Profesional, Andalucía generará más de 1.720.000 oportunidades de empleo entre 2025 y 2035, de las cuales más de 470.000 corresponderán a titulados en FP. Una parte significativa estará vinculada al ámbito agrario y agroalimentario, donde la modernización y la sostenibilidad exigirán nuevos perfiles cualificados.

La jornada ha puesto de manifiesto el papel de la FP como motor de competitividad y cohesión territorial, fortaleciendo la colaboración entre administraciones, empresas y centros educativos.

La Fundación CaixaBank Dualiza, promotora del encuentro, mantiene su compromiso con la mejora de la empleabilidad y la promoción de la FP como instrumento de desarrollo económico y social. Desde su creación, su actividad ha beneficiado a más de 54.000 estudiantes, 7.000 empresas y 4.000 proyectos educativos en todo el país.