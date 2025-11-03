María del Pilar Fernández Nebot, nueva decana de los juzgados de Jerez

La nueva decana de los juzgados de Jerez, durante un acto organizado por la Policía Nacional a principios del mes de octubre.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes el nombramiento de María del Pilar Fernández Nebot como nueva decana de los juzgados de Jerez. Sustituye en el puesto a María del Castilo Mendaro Dorantes, que ha tenido esta responsabilidad desde 2018.

La magistrada es actualmente la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez. Previamente ha estado en otros juzgados de El Puerto de Santa María o Melilla.

Mientras, María del Castillo Mendaro Dorantes pasó meses atrás del Juzgado de Primera Instancia número 7 al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Jerez. A mediados de septiembre, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aceptó su renuncia por lo que se inició el procedimiento para la nueva elección.

Este mismo órgano, a mediados del pasado mes, dio cuenta de la designación de la nueva decana tras la designación por parte de los magistrados con plaza en Jerez.