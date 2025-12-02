La Junta convoca las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado Superior y grado Medio para el curso 25/26

Un joven, en uno de los ciclos formativos disponibles.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha hecho pública la convocatoria para las pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior destinados a todas aquellas personas que desean cursar un ciclo formativo y no poseen el requisito académico necesario.

De esta manera, las personas que quieran acceder a un ciclo formativo de grado medio y no posea el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria, tienen la posibilidad de presentarse a dichas pruebas y poder presentarse a cursar los pertinentes ciclos formativos de grado medio. Para ello, y ambos casos, tendrán que superar las tres competencias básicas de la prueba de acceso, que dará lugar a la acreditación del requisito válido para acceder a los dichos ciclos formativos de cualquier familia profesional

En el caso del Grado Medio, el requisito indispensable para presentarse a las pruebas debe tener, como mínimo los 17 años cumplidos, mientras que en el caso de Grado Superior, haber cumplido como mínimo los 19 años.

La prueba de acceso a los ciclos formativos de Grado Medio será común para todos los ciclos y se estructurará en las siguientes competencias básicas:

a) Competencia básica comunicativa en lengua castellana, que consta de los siguientes dominios: expresión oral; comprensión oral; expresión escrita; comprensión escrita.

b) Competencia básica matemática, que consta de los siguientes dominios: números y cálculo; formas y medidas; gráficos y estadísticas.

c) Competencia básica digital, que consta de los siguientes dominios: información y alfabetización digital; comunicación y colaboración; creación de contenidos digitales; seguridad; resolución de problemas.

Por su parte, la prueba de acceso a los ciclos formativos de Grado Superior constará de dos partes, una general que valorará las competencias básicas, y una específica que evaluará las competencias clave.

a) La parte general de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior evaluará las siguientes competencias básicas:

1.º Competencia básica comunicativa en lengua castellana, que consta de los siguientes dominios: expresión oral; comprensión oral; expresión escrita; comprensión escrita.

2.º Competencia básica matemática, que consta de los siguientes dominios: números y cálculo; formas y medidas; gráficos y estadísticas.

3.º Competencia básica digital, que consta de los siguientes dominios: información y alfabetización digital; comunicación y colaboración; creación de contenidos digitales; seguridad; resolución de problemas.

b) La parte específica de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior evaluará la competencia clave plurilingüe (Inglés) y las siguientes competencias clave relacionadas con las familias profesionales de los ciclos formativos, organizadas en tres opciones:

1.º Opción A: Competencia clave emprendedora.

2.º Opción B: Competencia clave en tecnología e ingeniería.

3.º Opción C: Competencia clave en ciencias

Las personas interesadas deberán presentar las solicitudes lo podrán hacer desde el próximo 12 de enero de 2026 y hasta el 23 del mismo mes. El 9 de febrero se anunciará el listado de los admitidos. El plazo para realizar las mismas estará comprendido entre el 6 al 30 de abril de 2026, mientras que los resultados se conocerán el 4 de mayo.

La principal novedad en este curso 2025/2026 es que se llevará a cabo una única convocatoria de pruebas de acceso, que se ha fijado para el próximo mes de abril.

En Jerez, estas pruebas se llevarán a cabo en varios centros establecidos, tal y como se recoge en el BOJA, en concreto el IES Padre Luis Coloma acogerá a las de Grado Medio, y el IES La Granja y Andrés Benítez para el Grado Superior.