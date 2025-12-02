La Junta convoca las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado Superior y grado Medio para el curso 25/26

Dichas pruebas están destinadas a personas que desean cursar un ciclo y no poseen el requisito académico necesario

El plazo de inscripción estará abierto desde el 12 al 23 de enero de 2026

Un joven, en uno de los ciclos formativos disponibles.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha hecho pública la convocatoria para las pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior destinados a todas aquellas personas que desean cursar un ciclo formativo y no poseen el requisito académico necesario.

De esta manera, las personas que quieran acceder a un ciclo formativo de grado medio y no posea el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria, tienen la posibilidad de presentarse a dichas pruebas y poder presentarse a cursar los pertinentes ciclos formativos de grado medio. Para ello, y ambos casos, tendrán que superar las tres competencias básicas de la prueba de acceso, que dará lugar a la acreditación del requisito válido para acceder a los dichos ciclos formativos de cualquier familia profesional

En el caso del Grado Medio, el requisito indispensable para presentarse a las pruebas debe tener, como mínimo los 17 años cumplidos, mientras que en el caso de Grado Superior, haber cumplido como mínimo los 19 años.

La prueba de acceso a los ciclos formativos de Grado Medio será común para todos los ciclos y se estructurará en las siguientes competencias básicas:

a) Competencia básica comunicativa en lengua castellana, que consta de los siguientes dominios: expresión oral; comprensión oral; expresión escrita; comprensión escrita.

b) Competencia básica matemática, que consta de los siguientes dominios: números y cálculo; formas y medidas; gráficos y estadísticas.

c) Competencia básica digital, que consta de los siguientes dominios: información y alfabetización digital; comunicación y colaboración; creación de contenidos digitales; seguridad; resolución de problemas.

Por su parte, la prueba de acceso a los ciclos formativos de Grado Superior constará de dos partes, una general que valorará las competencias básicas, y una específica que evaluará las competencias clave.

a) La parte general de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior evaluará las siguientes competencias básicas:

1.º Competencia básica comunicativa en lengua castellana, que consta de los siguientes dominios: expresión oral; comprensión oral; expresión escrita; comprensión escrita.

2.º Competencia básica matemática, que consta de los siguientes dominios: números y cálculo; formas y medidas; gráficos y estadísticas.

3.º Competencia básica digital, que consta de los siguientes dominios: información y alfabetización digital; comunicación y colaboración; creación de contenidos digitales; seguridad; resolución de problemas.

b) La parte específica de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior evaluará la competencia clave plurilingüe (Inglés) y las siguientes competencias clave relacionadas con las familias profesionales de los ciclos formativos, organizadas en tres opciones:

1.º Opción A: Competencia clave emprendedora.

2.º Opción B: Competencia clave en tecnología e ingeniería.

3.º Opción C: Competencia clave en ciencias

Las personas interesadas deberán presentar las solicitudes lo podrán hacer desde el próximo 12 de enero de 2026 y hasta el 23 del mismo mes. El 9 de febrero se anunciará el listado de los admitidos. El plazo para realizar las mismas estará comprendido entre el 6 al 30 de abril de 2026, mientras que los resultados se conocerán el 4 de mayo.

La principal novedad en este curso 2025/2026 es que se llevará a cabo una única convocatoria de pruebas de acceso, que se ha fijado para el próximo mes de abril.

En Jerez, estas pruebas se llevarán a cabo en varios centros establecidos, tal y como se recoge en el BOJA, en concreto el IES Padre Luis Coloma acogerá a las de Grado Medio, y el IES La Granja y Andrés Benítez para el Grado Superior.

