La Junta espera recepcionar los suelos para la Ciudad de la Justicia de Jerez antes de fin de año y licitar en 2025

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha manifestado que espera que antes de que acabe el año se pueda hacer la recepción del suelo para la Ciudad de la Justicia de Jerez y para 2025 estar en condiciones de licitar el anteproyecto.

"Ahora mismo lo que estamos es encajando el plan de necesidades que tenemos para garantizar que efectivamente se puede desarrollar en ese suelo y la primera impresión es positiva, creo que se va a tener el informe definitivo dentro de muy poco", ha manifestado en declaraciones a los periodistas el consejero.

En este sentido, ha asegurado que han planteado un "proyecto muy ambicioso en el que hay varias fases que se van a ir desarrollando sucesivamente". Así, ha explicado que la primera es desarrollar un edificio donde se puedan trasladar todos los juzgados de primera instancia, que "es la parte en este momento en peores condiciones y que, desde luego, no es el tipo de edificio que debe albergar una Ciudad de la Justicia de una ciudad como Jerez".

La segunda fase, que ya será "más adelante", es donde se desarrollaría o donde se trasladarían los juzgados penales, que en este momento están en la avenida Domecq, donde está también la sección de la Audiencia Provincial, y hay una tercera fase, que es "donde se prevé desarrollar los crecimientos que experimente la ciudad de Jerez", ha señalado.

En este sentido, ha asegurado que "Jerez necesita ampliar el número de órganos judiciales", lo cual han solicitado al Ministerio de Justicia, aunque "desgraciadamente no se va a poder hacer porque el Ministerio ya no solo es que no vaya a admitir un incremento de órganos judiciales en Jerez, es que no va a admitir ningún incremento de órganos judiciales en toda Andalucía".

"Vamos a tener la oportunidad de preguntárselo directamente al ministro en el próximo mes de noviembre en la conferencia sectorial que se va a celebrar en Córdoba y si definitivamente eso fuera cierto, me parecería otra decisión lamentable del Gobierno de España y del Ministerio de Justicia, porque en Andalucía hacen falta más de 50 juzgados para poder responder a lo urgente que se necesita en nuestra tierra", ha manifestado Nieto.

En cuanto a la futura Ciudad de la Justicia de Jerez ha asegurado que "todos los informes hasta el momento son positivos con el compromiso asumido con la alcaldesa, que era que antes de que terminara este año tuviésemos depurado absolutamente todo lo que tiene que ver con la cesión de suelo y que esa cesión se concretara ya y la recibiera la Consejería de Justicia, y que a lo largo del año 25 se licite el anteproyecto".

Nieto ha señalado que de momento se va por delante de los plazos porque la información recibida de la Dirección General de Patrimonio a principios de esta semana se calculaba que se iba a tener en el mes de noviembre, por lo que se va con anticipación".

"En el año 25 estaremos en condiciones de hacer esa licitación que va a ser importante, donde ya vamos a ver qué forma va a tener esa Ciudad de la Justicia, qué aspecto va a tener la nueva sede judicial de Jerez, y que a partir de ahí los jerezanos vean que nos hemos tomado en serio el proyecto y que eso va a ser una realidad, sabiendo que un proyecto de esta envergadura tiene que desarrollarse bien en la parte arquitectónica y antes en la parte jurídica, que es la que se está depurando ahora", ha concluido.