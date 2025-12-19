La Junta inicia las obras de la nueva parada de autobús del Consorcio de Transportes junto al Hospital de Jerez

Un momento de la visita institucional a las obras de la nueva parada, en el Hospital de Jerez.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, y las delegadas territoriales de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Sánchez, y de Sanidad y Consumo, Eva Pajares, han visitado este viernes las obras iniciadas para establecer una nueva parada de autobús interurbano y metropolitano en el interior del recinto hospitalario de Jerez. Han estado acompañadas por la directora gerente del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, Concepción Parra, y la gerente del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, Lourdes García.

En la visita al Hospital Universitario de Jerez, Mercedes Colombo ha señalado que “ésta es una obra que humaniza, haciendo el hospital más accesible para quien tenga que visitarlo. Estamos contentos porque ya estamos consiguiendo que éste sea el cuarto hospital en el que hemos actuado desde el Consorcio de Transportes para que, las personas que tengan que venir a cualquier consulta, puedan acceder de la mejor manera posible”.

Asimismo, ha añadido que “hasta ahora las personas tenían que subir y bajar como a 500 metros en la carretera de Trebujena para acceder al hospital y dentro de unos dos meses, con una obra de casi 155.000 euros, van a poder llegar hasta casi la puerta del hospital, facilitando el acceso. Es una obra importante y hace que el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con la sanidad no sea sólo en toda la parte asistencial sino en la de humanización que supone el acceso a este espacio por parte de las usuarias y usuarios del centro hospitalario”.

“Se pretende beneficiar a muchas personas y era necesario hacer estas obras, porque son muchas las personas que acuden a este hospital, también desde otras poblaciones”, ha aseverado la delegada del Gobierno, subrayando la apuesta por la accesibilidad y la movilidad sostenible.

Detalles de la actuación

El Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, entidad adscrita a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, desarrolla estos trabajos destinados a la construcción de una nueva parada exclusiva para autobuses metropolitanos e interurbanos, que estará situada junto al acceso al edificio principal en el interior del recinto del Hospital Universitario de Jerez.

Esta actuación para la mejora del servicio de transporte público que atiende al recinto hospitalario está contemplada en un convenio de colaboración suscrito entre el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz y el Servicio Andaluz de Salud y aprobado por el Consejo de Administración del Consorcio.

Los trabajos que se van a ejecutar en el interior del recinto hospitalario supondrán la mejora de la accesibilidad, la proximidad a las instalaciones hospitalarias y el confort del usuario, así como de la circulación de los autobuses dentro del recinto, incluyendo el establecimiento de una nueva parada exclusiva para autobuses de líneas metropolitanas e interurbanas. Los trabajos previstos contemplan, asimismo, la ampliación del acerado para espera de usuarios, y el suministro e instalación de dos nuevas marquesinas y mobiliario urbano. Todo ello, sin afectar el tránsito y la circulación de los vehículos que precisan acceder a los diversos servicios y unidades del Hospital Universitario de Jerez.

Las actuales paradas de transporte que dan servicio al hospital se encuentran situadas en la carretera de Jerez a Trebujena, existiendo una gran distancia a pie hasta la entrada al hospital, sumado al inconveniente que supone el gran desnivel entre ambos. A la finalización de las obras, las líneas de autobuses que circulan por dicha carretera se desviarán de su itinerario actual para acceder al recinto hospitalario, y efectuarán todas ellas parada junto al acceso principal al hospital, facilitando la llegada de usuarios y personal sanitario al recinto.

La nueva parada junto al Hospital de Jerez está diseñada para la detención en simultáneo de hasta 3 autobuses, para que sea utilizada por líneas de conexión de Jerez con Cádiz, Rota, Chipiona, Sanlúcar, Arcos de la Frontera, Trebujena, Villamartín, Bornos, Algar, Prado del Rey, El Bosque y Ubrique.

El número total de expediciones de líneas metropolitanas que accederán al recinto hospitalario con los horarios vigentes de invierno, serán de 33 al día de lunes a viernes, y 12 en sábado, domingo y festivo. A lo anterior se suman 12 expediciones de la línea interurbana Jerez-Trebujena, que circulan de lunes a viernes laborable.

A cierre del mes de octubre, el Consorcio de Transportes ha registrado 6.204.189 viajes interurbanos con títulos integrados del Consorcio, en todos los modos incluyendo el ferroviario (autobús, barco, Renfe Cercanías y Trambahía), lo que supone un crecimiento del 14,39%, respecto al mismo periodo del año anterior.