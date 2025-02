La Junta no recurrirá la sentencia que anuló la ampliación de horarios comerciales en Jerez

La Junta de Andalucía no recurrirá el fallo del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) que anuló la ampliación de los días de apertura autorizados a los centros comerciales de la ciudad. Fuentes de la Consejería de Empleo han confirmado esta decisión a Diario de Jerez, por lo que el organismo autonómico procederá próximamente a aprobar una nueva zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales (ZGAT), la figura administrativa que permite incrementar el número de días feriados que las grandes superficies comerciales pueden abrir puesto que así lo establece la normativa para un municipio de las características de Jerez.

De este modo, la firmeza del pronunciamiento judicial solo está a expensas de lo que haga la patronal de las grandes firmas de distribución, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) que, por el momento, no ha hecho público si presentará un recurso —esta entidad señaló el pasado lunes a este medio que aún estaba analizando el fallo—.

Es seguro que tampoco lo hará el Ayuntamiento de Jerez, que fue el demandante en este procedimiento, al conseguir la anulación de la resolución que ha permitido un incremento sustancial de los días de apertura de todos los establecimientos comerciales de la ciudad desde 2023, aunque no haya conseguido su pretensión añadida de que el alto tribunal también delimitara espacialmente la zona donde se debía aplicar el aumento de los días de apertura autorizadas limitándola al casco histórico.

Por lo tanto, la Junta optará por tramitar una nueva zona de gran afluencia turística para Jerez dado que la normativa en materia comercial obliga a ello por el volumen de población y la media anual de pernoctaciones en alojamientos turísticos que registra la ciudad (más de 100.000 habitantes y 600.000 pernoctaciones de media). El gobierno municipal ya ha anunciado que reclamará a la administración autonómica que esta nueva delimitación se circunscriba únicamente al centro histórico.

No obstante, la Consejería de Empleo ha explicado públicamente los motivos que sustentaron la resolución que ha sido anulada por el alto tribunal andaluz. La directora general de Comercio de la Consejería de Empleo, Cecilia Ortiz, explicó a este medio que la administración autonómica aprobó a finales de 2022 una zona de gran afluencia turística para Jerez con efectos en todo su término municipal teniendo en cuenta las cifras que manejaba sobre el número de alojamientos turísticos, pernoctaciones y Bienes de Interés Cultural (BIC) de la ciudad con registros procedentes tanto de fuentes oficiales como facilitados por el propio Ayuntamiento.

En este sentido, indicó que la decisión se basó en que en ese momento se valoró que "el 48%" de las plazas hoteleras y de los apartamentos turísticos estaban dentro del centro histórico. Por lo tanto, la Junta determinó que, con esas cifras, no estaba suficientemente justificada la limitación territorial de la ampliación de horarios a esta parte de la ciudad, tal y como pedía el Consistorio. Así, incidió en que la normativa autonómica establece que debe estar suficientemente refrendada con datos una delimitación espacial de estas características, pero que en este caso no lo estaba, de ahí que se decretara la zona de gran afluencia turística en todo el término municipal jerezano, tal y como se ha hecho en otras resoluciones. Es más, recordó que el Tribunal Supremo ya se pronunció tiempo antes en este sentido por lo que, teniendo en cuenta las cifras aportadas y la jurisprudencia, la decisión no podía ser otra que la que tomó la administración autonómica a finales de 2022.

En esta misma línea, explicó el fallo del TJSA "se basa" en un informe del Ayuntamiento de Jerez que entregó ya una vez iniciado el procedimiento contencioso, concretamente el 3 de octubre de 2023 (unos nueve meses después de comenzar), que eleva al 62% la proporción de alojamientos turísticos ubicados dentro del perímetro del casco histórico, una cifra muy superior a la que manejaba la Junta cuando adoptó la decisión de aprobar la ZGAT tumbada por la Junta. Ortiz comentó que la administración autonómica no tenía constancia de este estudio hasta la mención que se hace de él en la sentencia por lo que se ha solicitado acceder a él para analizarlo.

Por lo tanto, tal y como explicó la directora general de Comercio, y en paralelo a los recursos que otras partes interesadas puedan presentar en este procedimiento, la Junta tramitará una nueva ZGAT para cumplir con la normativa autonómica.