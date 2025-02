El TSJA anula la ampliación de los festivos de apertura de los centros comerciales en Jerez

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado la resolución de la Junta de Andalucía que permitió que desde 2023 las grandes superficies comerciales de la ciudad puedan abrir más domingos y festivos. No obstante, el fallo no es firme y puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo, aunque todo apunta que finalmente no se acabe produciendo esta posibilidad.

El pronunciamiento del alto tribunal andaluz fue dado a conocer por el gobierno municipal a través de un comunicado hecho público en la jornada de este viernes donde mostró su satisfacción por su contenido. Según el Consistorio, el organismo autonómico deberá realizar ahora otro procedimiento para establecer una nueva zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales (ZGAT), la figura administrativa que permite la ampliación de horarios y días de apertura de las grandes superficies comerciales en los municipios con una importante actividad turística.

No obstante, y como cualquier procedimiento judicial, a la administración regional también le cabe la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo. Desde la Consejería de Empleo se apuntó a Diario de Jerez que sus servicios jurídicos "están estudiando" el fallo y que se adoptará una decisión al respecto próximamente.

Hasta que el fallo no adquiera firmeza, que la tendrá si la Junta deja pasar el plazo para recurrir, se continuará aplicando el actual calendario de horarios. Por el momento, las grandes superficies tienen la posibilidad de abrir durante toda la próxima Semana Santa, que es el siguiente periodo de autorización. Ahora bien, en el caso de que no haya recurso, se aplicará el calendario para toda Andalucía, por lo que solo podrán abrir el Jueves Santo.

La sentencia es fruto de un recurso contencioso que presentó el anterior gobierno municipal del PSOE a la resolución de la Consejería de Empleo y Empresa de finales de 2022 que permitió que desde 2023 se hayan ampliado ostensiblemente el número de domingos y festivos que las grandes superficies comerciales, aquellas instalaciones que tienen una superficie de venta superior a los 300 metros cuadrados, pueden abrir en Jerez.

La normativa autonómica establece un máximo de 16 domingos o festivos de apertura al año en toda la comunidad autónoma. Ahora bien, en Jerez este número es muy superior (en este año podrían ser cerca de 40) por los niveles de ocupación turística que tiene, de ahí que desde 2023 se permita a este tipo de establecimiento su apertura los domingos y festivos de Semana Santa, durante el fin de semana del Gran Premio de España de Motociclismo y todas las jornadas feriadas de los meses de mayo, julio, agosto, septiembre y octubre.

Los argumentos del recurso del Ayuntamiento

Uno de los argumentos que esgrimió el Ayuntamiento de Jerez en su recurso fue que consideraba que esta sustentada su petición de que la ampliación de horarios se aplicara únicamente en el casco histórico. En cambio, la Junta de Andalucía alegó que esta solicitud no la había fundamentado, de ahí que aplicara el incremento de domingos y festivos de apertura autorizados a todo el término municipal al entender que no se había justificado suficientemente.

En este sentido, el Consistorio alegaba también que no era necesaria esta ampliación puesto que, con la anterior zona, estaban cubiertas las necesidades de los intereses turísticos y de los consumidores y esta "no había sido reclamada "por los agentes del comercio". Por ello, advertía de que la ampliación que se ha estado aplicando hasta ahora era "excesiva, abusiva y perjudicial", además de "poner en peligro la estabilidad y el mantenimiento del pequeño mediano comercio, así como al empleo autónomo y trabajadores", además de alertar de que la propuesta no era acorde "con la realidad comercial y turistica" de Jerez.