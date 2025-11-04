La Junta ofrece formación en violencia de género a los abogados de Jerez

Curso de formación especializada en violencia de género de la Junta en el Colegio de Abogados de Jerez.

Un total de 175 letrados y letradas de Jerez participan hoy en un curso de formación especializada en violencia de género organizado por la Consejería de Inclusión Social, Igualdad, Juventud y Familias -a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)- y la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública en el Colegio de Abogados jerezano.

El director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Esteban Rondón, y el delegado territorio de Inclusión Social, Alfonso Candón, han inaugurado el curso junto al decano de los abogados de Jerez y presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA), Federico Fernández.

Las jornadas de formación, que se celebran en todos los colegios para los profesionales del turno de oficio especializado en violencia de género, cuenta con jueces y fiscales de esta Jurisdicción, así como médicos forenses de las unidades de valoración y psicólogos de los centros y recursos del IAM y del Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA).

El objetivo es dar a conocer a los profesionales de la Abogacía los recursos que ofrece la Junta para la atención a las mujeres que sufren violencia machista, así como las últimas reformas legislativas en la materia, como la asunción por parte de los órganos de Violencia sobre la Mujer de los casos de delitos sexuales.