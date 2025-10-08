Las Juventudes Socialistas de Jerez: "No necesitamos una ampliación de la pista del aeropuerto, queremos autobuses que funcionen"

Las Juventudes Socialistas de Jerez han presentado este miércoles su primer balance sobre la situación actual de los jóvenes jerezanos. El secretario general, Gabriel Fabregat, ha cargado contra la "inacción" por parte de la Junta de Andalucía en materia de vivienda, la principal preocupación de los jóvenes en el país, "negándose a aplicar la Ley Estatal de Vivienda que permitiría declarar a Jerez como zona tensionada y limitar los desorbitados precios del alquiler a los que se enfrentan los jóvenes de la ciudad".

Del mismo modo, ha señalado la problemática que existe en Jerez acerca de los alojamientos para estudiantes, "careciendo de residencias públicas y siendo misión imposible dar con un piso en alquiler para estudiantes a precios asequibles, lo cual impide que Jerez se posicione como una ciudad universitaria preferente respecto a otras localidades".

Asimismo, Fabregat pide a la alcaldesa, María José García-Pelayo, que "abandone la confrontación sistemática con el Gobierno de España y se centre en los problemas reales de los jóvenes jerezanos". "Los jóvenes de Jerez no necesitamos una ampliación de la pista del aeropuerto, queremos autobuses urbanos que funcionen. No necesitamos ni queremos vuelos directos que crucen el océano, lo que queremos es cruzar entre nuestros distritos y poder llegar dignamente y a tiempo a clase, al trabajo o a ver a nuestros seres queridos sin que nos deje tirado el transporte público urbano de nuestra ciudad”.

Por último, la secretaria de organización y número dos de las Juventudes de Jerez, Mónica Berasaluce, ha presentado la campaña de afiliación con la que la agrupación local pretende "incidir sobre la juventud jerezana y contar con ella para seguir creciendo", del mismo modo que se marca como objetivo "involucrar al mayor número de jóvenes jerezanos posibles ante los nuevos retos que se plantean". Berasaluce ha animado a todos ellos a tomar parte en la toma de decisiones "que afectan al porvenir del municipio y a reivindicar aquellos temas que realmente la juventud requiere abordar con urgencia".