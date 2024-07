'Kaos', serie de Netflix rodada en Jerez, se estrena en agosto

Netflix ya ha anunciado el estreno de 'Kaos', serie que parte de su rodaje se realizó en Jerez y que está protagonizada por Jeff Goldblum, para el 29 de agosto. Kaos tiene su eje en la mitología griega y es un título de ocho episodios, creado por Charlie Covell (The End of The F***ing World). La plataforma explicaba los detalles de la producción asegurando que podremos ver "una reimaginación contemporánea de la mitología griega, cómica y oscura, que explora temas de política de género, poder y vida en el inframundo".

¿Cómo sería la mitología griega desde una perspectiva contemporánea? Este título de Netflix trata de dar respuesta a esta pregunta mediante una visión cómica y oscura del tema. De esta manera, se explotan temas relacionados con la política, la diferencia entre géneros, el poder y la vida. Kaos se define como una serie 'rompedora' que presenta una visión moderna de la mitología griega y romana explorando temas como las políticas de género, el poder y la vida en el infierno.

Jerez albergó el 21 de noviembre parte del rodaje de la producción 'Kaos', serie de Netflix que llegará a la plataforma en los próximos meses. Fue un lunes, en el Parque González Hontoria y sus alrededores. Desde las 8.00 horas, un dispositivo especial puesto en marcha por el Ayuntamiento en colaboración con Jerez Film Office, regulaba el tráfico en el entorno de la Avenida Alcalde Álvaro Domecq, calle González Gordon y calle Manuel Bellido.