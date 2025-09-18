Kika González pasa el testigo como concejala de Ganemos Jerez a Tere Chamizo

Ganemos Jerez ha hecho público que su portavoz y concejala Kika González dará el testigo a Tere Chamizo, integrante de la agrupación municipalista que ocupaba el cuarto puesto de la candidatura La Confluencia. Tras el anuncio hecho por IU la semana pasada, Ganemos ha hecho lo propio, en un proceso coordinado y acompasado entre las dos fuerzas políticas integrantes de la coalición desde que, hace ya un año, Ganemos Jerez comunicó a IU la decisión de proceder a impulsar su relevo.

A Ángeles González Eslava todo el mundo la conoce por Kika. Abogada laboralista y en defensa de los derechos humanos, participó en el movimiento 15M, en el Sindicato Andaluz de Trabajadores y en la creación de la escuela de educación alternativa La Espiral, manteniendo siempre su compromiso con las luchas y causas sociales.

Kika González inició su etapa en 2015, cuando Ganemos Jerez obtuvo cinco concejales y una diputada provincial, cargo que ocupó ella misma. "Su convicción en el ideario de la agrupación municipalista le permitió representar con fuerza los ejes sobre los que se vertebra la misma: participación, transparencia, democracia directa, código ético. Valores que han acompañado toda su trayectoria activista", destacan desde Ganemos.

La formación subraya que "en esta década, Kika González se ha caracterizado por su rigor político y técnico, su actitud dialogante y su compromiso ético, que le llevó a ceder durante cuatro años parte de su salario como diputada en el concurso Tejiendo Ideas para proyectos sociales o a ser la única concejala que se opuso a la subida de salarios en la corporación municipal. Partidaria hasta la médula del trabajo en equipo, su liderazgo ha sido un liderazgo otorgado y reconocido, nunca buscado, reclamando siempre el apoyo y dejándose apoyar por el equipo de activistas y personas colaboradoras de Ganemos Jerez".

"Mujer decidida en su apuesta por políticas que prioricen lo social y la justicia, su militancia feminista le ha llevado a una preocupación especial por el mundo de los cuidados y de la economía social, tejiendo redes en estos temas por todo el territorio nacional. Su labor en materia de vivienda ha destacado no sólo por numerosas iniciativas políticas, sino por la atención a centenares de familias en diez años. El anuncio de su marcha como concejala ha coincidido precisamente con la resolución favorable de un desahucio en el que se había involucrado firmemente", añade la nota de prensa.

Siendo la única representante de Ganemos Jerez desde 2019, "con las limitaciones y obstáculos que conlleva, se esforzó por conseguir mejoras para la ciudadanía, exigiendo tanto el cumplimiento de los acuerdos con el PSOE cuando gobernaba, tirando de él siempre a su izquierda, como confrontando democráticamente el rodillo del PP en la actualidad", explica el comunicado.

Kika González retomará su trabajo profesional como abogada incorporándose como cooperativista a un reconocido grupo de abogados y abogadas a nivel andaluz. Seguirá en el Grupo Coordinador de Ganemos Jerez hasta que se culmine esta transición, centrándose en el futuro en el proyecto en materia de cuidados que Ganemos Jerez está impulsando y en trabajar en espacios feministas dentro del municipalismo y la economía social.

“Ser concejala en el Ayuntamiento te brinda la oportunidad de conocer el municipio desde muchas miradas diferentes, conocer el terreno, la gente, los servicios públicos, las organizaciones… Toda esta información es muy valiosa si la pones al servicio de mejorar la vida de las personas. Me voy con la mochila llena de aprendizajes y completamente convencida de que Ganemos Jerez es el único lugar donde yo podía ejercer la política, de no ser por el acompañamiento del grupo humano de Ganemos hubiera sido imposible que este fuera un viaje feliz”, ha explicado Kika González.

La decisión de Kika González de dejar paso a Tere Chamizo a mitad de la legislatura estaba consensuada en la asamblea de Ganemos Jerez desde la configuración de la candidatura de La Confluencia, antes de las elecciones de 2023. Ganemos ha preparado con tiempo este relevo y lo ha hecho de manera coordinada con los socios de coalición.

Tere Chamizo tomará el testigo en las próximas semanas. Maestra de Educación Primaria y psicopedagoga con 30 años de experiencia en la Educación Pública, se inició como activista en el barrio de La Granja desde su juventud, participando en diferentes colectivos y asociaciones. Participó muy activamente en el 15M, involucrándose hasta la actualidad en la Marea Verde por la Educación Pública, y muy especialmente en la Marea Violeta y en la Coordinadora de Colectivos Feministas de la provincia de Cádiz. Es columnista en Radio Jerez de la Cadena SER en temas feministas. Fundadora, junto a otros y otras activistas, de Ganemos Jerez, integra la Comisión de Coordinación de la agrupación municipalista.

“Comienzo una nueva etapa como concejala y lo hago con el corazón lleno de ilusión y responsabilidad. Sé que no son tiempos fáciles para la política ni para la izquierda, y precisamente por eso siento aún más la necesidad de dar un paso al frente. Llego con empatía, con ganas de escuchar, de aprender y de trabajar junto a la gente, que no es nada nuevo para mí, es dar el paso a estar dentro de la institución pero con la convicción de seguir haciendo política desde abajo, al servicio de quienes más lo necesitan y tendiendo puentes”, ha declarado Tere Chamizo

Finalmente desde Ganemos Jerez han manifestado que “cerramos una etapa en la que nuestra compañera Kika, con compromiso y entrega, ha dejado huella en cada gesto y en cada decisión. Su humanidad y empatía queda para siempre en todas las personas que en algún momento participaron y participan en Ganemos Jerez. Afortunadamente seguiremos disfrutando y compartiendo con ella desde sus nuevas tareas dentro de Ganemos. Abrimos una nueva etapa con nuestra compañera Tere Chamizo, que lleva meses preparándose para este momento, con ilusión, fuerza y coraje para seguir demostrando que la política puede hacerse desde la honestidad, la cercanía y el corazón. Cuando una mujer pasa el relevo a otra, no es solo un cambio: es la certeza de que las luchas continúan y de que otra manera de hacer política es posible. Es un lujo para Jerez que en su actividad política participen en la presente legislatura dos mujeres de tanta valía”.