Cambio en el grupo de La Confluencia: Raúl Ruiz-Berdejo dejará de ser concejal del Ayuntamiento a final de mes

Raúl Ruiz-Berdejo, portavoz de La Confluencia de la Gente, la coalición conformada por Izquierda Unida y Ganemos, dejará de ser concejal del Ayuntamiento de Jerez a finales de este mes, concretamente tras el pleno previsto para el próximo viernes día 26. El anuncio ha sido realizado por el edil en la mañana de este jueves quien ha comentado que su sustituta será Violeta Márquez, la coordinadora local de IU, que ocupará también el cargo de portavoz del grupo municipal.

Ruiz-Berdejo forma parte de la corporación municipal desde mediados de 2015. Ha sido candidato a la Alcaldía en tres ocasiones, la primera en 2015 como cabeza de cartelde Izquierda Unida, en 2019 encabezando Adelante Jerez, una coalición de varios partidos de izquierda de la ciudad, y en 2023 se situó al frente de La Confluencia de la Gente, marca con la que concurrieron unidas Izquierda Unida y Ganemos Jerez.

El concejal justificó su decisión de renunciar al acta a mediados de este mandato al considera que estar 10 años como representante municipal es un "tiempo prudente y sano". "Siempre he defendido que a la política se viene a servir y no a vivir de ella", aseveró. Acto seguido, mostró su convencimiento de que las formaciones políticas "tienen que refrescarse y renovar a los actores políticos".

Quiso agradecer el "cariño y la confianza" de los integrantes de su formación política y de las asociaciones y comités de empresa con las que han trabajado durante estos años puesto que "pensaron que somos un instrumento útil para defenderlos". "No ha habido un conflicto laboral en estos 10 años en el que Izquierda Unida no haya estado", añadió.

Destacó proyectos tales como la peatonalización de la plaza de las Angustias, la municipalización del servicio de ayuda a domicilio, la conversión en pedanía de Cuartillos, el plan de desarrollo rural o la apuesta por la creación de cultura alternativa como iniciativas que han corroborado "que Izquierda Unida ha sido en este tiempo un actor muy presente en la vida de la ciudad" aunque en este mandato haya disminuido "nuestro poder de influencia por la mayoría absoluta del PP". "Estoy convencido de que los compañeros de esta formación seguirán portando el hilo rojo que es imprescindible en la vida de esta ciudad, especialmente para la gente humilde y trabajadora; y yo estaré con ellos", sentenció.

Por su parte, la futura concejala de IU explicó que su objetivo es que su formación "siga presente en el pleno y en la vida cotidiana de la ciudad intentando hacer mejor la vida de la gente, apoyando a los trabajadores y defendiendo los servicios públicos".