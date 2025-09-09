"No veía algo así desde que cantaba aquí Lola Flores"

La fiebre por conseguir ver en el Teatro Villamarta a 'Así Canta Jerez en Navidad', el grupo que lidera Luis de Periquín, ha vuelto a provocar colas interminables en las taquillas del coliseo jerezano, que este martes 9 de septiembre ponía a la venta sus espectáculos de Navidad. Aunque son ocho los espectáculos programados por el teatro, la realidad es que el 90% de las personas que han hecho cola desde primeras horas de la madrugada, sólo tenían un objetivo, conseguir entradas para algunas de las cinco funciones programadas por este grupo.

Desde la una de la madrugada había gente esperando a las puertas del teatro, y a las siete de la mañana las colas llegaban ya a la altura de la tienda de Malamúsica, un dato que pone de manifiesto el afán por conseguir entradas para alguna de las funciones. Ya al filo de las 11, dicha cola daba la vuelta por la calle las Bodegas. Hay que recordar que por primera vez esta formación que dirige Luis de Periquín ofrecerá dos días con doble sesión, una decisión que se han visto obligados a tomar viendo la demanda existente en la ciudad y ante la negativa de la dirección del teatro de ampliar el número de días.

Otra imagen de las colas.

La historia no es nueva, toda vez que el pasado año, las entradas para asistir a las tres funciones se agotaron en tan sólo dos horas y media. En esta ocasión, y ante las quejas de la ciudadanía jerezana, las taquillas sólo han vendido entradas físicas desde las 10.30 de la mañana, ya que las de internet, que se pueden comprar a través de la plataforma ticketentradas, no se han puesto a la venta hasta las 14 horas. Una decisión que trataba de evitar que las taquillas físicas apenas pudieran vender entradas si la marabunta que sigue al grupo accediese vía online. Fue para poco, porque en cuanto se abrió la venta por internet, apenas quedarán tres o cuatro entradas sueltas en las cinco funciones programadas.

Pese a todo, muchos de los allí congregados han mostrado su malestar ante la falta de seguridad y organización, toda vez que a lo largo de la mañana, sobre todo durante las primeras horas se ha producido algún que otro conato de incidente sobre todo con personas que intentaban colarse.

Luis de Periquín, fotografiándose con dos mujeres. / Manuel Aranda

El interés por 'Así Canta Jerez en Navidad' en la ciudad no tiene parangón, y a día de hoy ninguno de los espectáculos que se ofertan alcanza la demanda que tiene este grupo, que este año ya ha anunciado el estreno de nuevos villancicos y disco. Ni siquiera la tradicional zambomba de las peñas, otrora reina de esta época del año, se acerca al boom del grupo jerezano, cuya particularidad es la amplitud de público, ya que se han ganado la confianza tanto del público joven como de los más mayores, convertidos en fieles incondicionales cada Navidad. Alguno de los allí presentes, ya de edad avanzada, reconocía a este diario que "esto es impresionante, y ya tengo una edad, sólo es comparable con los días que venía Lola Flores al Villamarta, que se formaban colas tremendas".

Agradecimiento al público

La anécdota de la jornada la protagonizó el propio Luis de Periquín, que viendo la respuesta masiva un año más, ha querido acercarse a la calle Medina junto a un grupo de componentes para agradecer personalmente al público el esfuerzo a realizar por conseguir una entrada. Fotos a diestro y siniestro y hasta el famoso 'jaleo', villancico que se ha hecho popular, se oyeron en los aledaños del coliseo jerezano. "Ha sido impresionante, la verdad es que un año más todo esto me supera. Que te digan que había gente esperando desde la madrugada, es increíble, por eso creo que teníamos que ir a agradecer a la gente todo eso. No me considero artista, soy sólo un músico con mucha disciplina y esfuerzo, pero para mí esto es un premio, viendo esa gratitud que he visto. Todo esto te da fuerza para seguir trabajando, y sinceramente, estoy deseando que llegue ya la fecha y darlo todo", aseguraba Luis de Periquín.

Colas en las taquillas del Villamarta para ver 'Así Canta Jerez en Navidad'.

La Navidad en Jerez, siempre hablando a nivel de espectáculos en Villamarta, es hoy por hoy uno de los grandes alicientes (unido por supuesto a las zambombas) de esta fiesta, pues durante todo el mes de diciembre, la actividad y la programación de espectáculos es amplia. Es más, en este 2025 se ha batido récord de funciones de espectáculos relacionados con la Navidad, ya que en total hay programados 13.

Entre las propuestas programadas habrá clásicos como la 'zambomba' de las peñas, la Navidad de los Farruco, el espectáculo navideño de la Fundación Alalá o el montaje que lidera Pepe del Morao 'Amor en la tierra', aunque también novedades, como la apuesta en solitario de Felipa del Moreno o la interesante Jerez Flamenca Navidad, que ya el pasado año recorrió con éxito distintas ciudades de todo el país y llenó las bodegas González Byass.