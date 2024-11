'Jerez Flamenca Navidad', villancicos de toda la vida

Dentro del amplio abanico de formaciones musicales que exportan nuestra Nochebuena encontramos a 'Jerez Flamenca Navidad', un grupo que acumula una importante experiencia, no en vano está formado por artistas con una trayectoria importante dentro del terreno del villancico.

Su punto de partida este año será las bodegas González Byass, dentro del ciclo “De la Bodega a Belén”, que organiza la empresa vitivinícola jerezana el próximo 5 de diciembre. Será el incomparable marco de Los Apóstoles el escenario idóneo para el estreno de su repertorio de este año en el que por encima de todo defienden "el villancico tradicional", asegura Daniel Muñoz, responsable de la dirección artística.

De entre su variado elenco destacan dos voces femeninas, Coral de los Reyes y Malena Soto. La primera es una artista con un currículo envidiable y que ha crecido y vivido en primera persona la Navidad jerezana. De hecho, su madre, Milagros Bermúdez, fue una de las primeras integrantes del Coro de la Cátedra de Flamencología que inició la saga Así Canta Nuestra Tierra en Navidad en 1982. Desde que comenzó a subirse a un escenario con sólo 13 años de la mano del maestro García Tejera, Coral ha estado siempre vinculada al villancico, pues también conformó en su día el coro que puso voces a 'Tu carita divina' de María José Santiago y ha sido pieza notable durante la última década en montajes en el Teatro Villamarta.

Rosario Heredia, con Jerez Flamenca Navidad.

En esa misma línea se mueve Malena Soto que siendo una adolescente participó, de la mano de Parrilla de Jerez, en la colección 'Así canta nuestra tierra en Navidad' durante varias ediciones, una experiencia que le ha hecho vivir y conocer la Navidad de Jerez desde un prisma diferente. Como Coral, Malena se ha dejado ver en la última década en muchos de los espectáculos navideños que pasan por el Teatro Villamarta.

Ambas son la punta de lanza de un elenco que se completa, en cuanto a voces, con la gitanería de Rosario Heredia, la versatilidad María Peña, y Rafael del Zambo y Javier Peña. A ellos hay que añadir las guitarras de Antonio Malena hijo y Pedro Pimentel, el violín de Bernardo Parrilla, el baile de Fernando Jiménez y la percusión de Carlos Merino. En esta primera cita en Jerez también estarán acompañados de Felipa del Moreno y David Carpio, que participan como artistas invitados.

"Defendemos el villancico tradicional", confiesa Malena Soto "porque por encima de todo llevamos la bandera de la Navidad de Jerez, y eso, al menos para mí porque lo aprendí de Parrilla, es muy importante". "A mí me gusta lo nuevo y lo que me levanta el vello, pero en la Navidad no deberíamos excedernos tanto en lo que son villancicos nuevos. Por eso nosotros intentamos no perder la esencia y las cosas nuevas van en la línea de los antigugos", añade.

Entre la lista de villancicos a interpretar, por tanto, estarán "los de toda la vida", recalca Daniel Muñoz, si bien también se interpretan "algunos de Coral de los Reyes, por supuesto las de Parrilla y Antonio Gallardo, uno de Fernando Terremoto y uno de Pepe del Morao".

Jerez punto de partida

Como ya ocurriera el pasado año, con una gira por Sevilla, Málaga y Bilbao, 'Jerez Navidad Flamenca' tendrá Jerez como punto de partida, pero a lo largo del próximo mes de diciembre ya tiene cerradas varias actuaciones en otras ciudades españolas. Así, el próximo 9 de diciembre viajarán hasta Badajoz, concretamente hasta Zafra, donde ofrecerán una función. Varios días más tarde, el 21 de diciembre, viajarán hasta la capital de España para actuar en el Teatro Gran Vía de Madrid, mientras que en principio "porque tenemos ahí varias cosas aún por cerrar", comenta Daniel Muñoz, cerrarán la gira el 27 de diciembre en Ciudad Real, exactamente en el Teatro Quijano.

Para estas tres citas desplazarán a todo su elenco, que conforman 15 personas. De esta forma, a los artistas ya comentados se unen las voces de Tomasa Peña, Jesús Medrano y Zaira Malena, además de otros artistas invitados, como son Juan Peña y Juan de la Morena en Madrid y Antonio Malena en Ciudad Real.

"El año pasado tuvimos una experiencia muy bonita porque el público conoce ya los villancicos. Fue muy curioso ver cómo la gente en Madrid conocía las letras, entiendo porque hay muchos andaluces por ahí, y además, a nosotros nos gusta interactuar con ellos", relata Coral de los Reyes.

"A mí me sorprendió lo que nos pasó en Bilbao cuando se levantó el telón y se oyó: 'Olé viva Jerez', es una cosa muy bonita", continúa Malena Soto.

"Además, a nosotros nos gusta terminar las actuaciones con un fin de fiesta por bulerías a palma pelada, sin guitarras", comenta Daniel Muñoz.