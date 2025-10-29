Laura Gallego trae a Jerez "la versión más vanguardista de la copla"

Laura Gallego vuelve a su casa. La artista actuará el 31 de octubre y 1 de noviembre en el Teatro Villamarta y promete ser un espectáculo inolvidable. Gallego pisará las tablas del coliseo jerezano con 'La última folclórica', el musical que revoluciona la copla, y con el que ya ha conquistado al público del Coliseum de Barcelona y del Teatro de la Zarzuela de Madrid, donde colgó el cartel de 'no hay entradas'. Una propuesta que desafía los límites del género, mezclando tradición y vanguardia, emoción y provocación.

"La gira está siendo increíble y el Teatro Villamarta es el teatro de mis sueños. En esta gira me estoy sintiendo muy yo y me está haciendo mucha ilusión llevarla a cabo. La hemos preparado con mucho cariño y estoy haciendo todo lo que quería. Voy a Jerez encantada de la vida", subraya Gallego.

"La gente en el Villamarta se va a encontrar un espectáculo muy de folclórica. Hay mucha copla, pero con una forma de entenderla muy amena, muy moderna, muy experimental, con la que yo pretendo reivindicar la copla en toda su esencia, en todo su ser más clásico y real, pero mostrando al mundo que seguimos innovando. Llevamos un vestuario muy atrevido, una escenografía muy atrevida, muy moderna... Es la versión más vanguardista de la copla", remarca la artista

Gallego vive una etapa pletórica, en lo profesional y en lo personal: "Estoy súper feliz. El año pasado creía que había llegado como a lo más alto. He ido consiguiendo todo paso a paso, y me he encontrado que este 2025 me ha permitido subir un poco más. Me sigo encontrando el cariño de la gente en cada uno de mis experimentos y está siendo un sueño".

La artista jerezana sigue "llevando la copla a todos los rincones", pero además trabaja en otros proyectos que seguro sumarán más éxitos a su carrera. De hecho, para 2026 avanza que "estamos ya inmersos en un espectáculo más vanguardista todavía. Hicimos ya una muestra en el Icónica Santalucía Sevilla Fest, y va a ser otro show muy divertido. Todo ello compaginando con esta gira que tantas alegrías nos está dando".

'La última folclórica' está producida por Green Cow Musicy con el patrocinio de la Fundación Cajasol y la Diputación Provincial de Cádiz. Las funciones del 31 de octubre y 1 de noviembre (20.00 horas) forman parte de una gira que recorrerá los principales escenarios del país hasta mayo de 2026. Con dirección artística de Pedro Centeno y musical de José Antonio Márquez, el espectáculo propone un recorrido emocional por la historia de la copla, desde sus raíces hasta su reinvención con géneros como el jazz, el tango, el funk o el techno. En este espectáculo conviven el caracolillo de Estrellita Castro con la electrónica de club, las peinetas clásicas con la mirada libre y contemporánea de una artista que se define como “folclórica pletórica”.

Sobre Laura Gallego

Nacida en Jerez y criada en Algar, Laura Gallego se convirtió en una figura imprescindible de la música española tras ganar en 2008, con tan sólo 16 años, la segunda edición del programa de Canal Sur TV Se llama Copla. Desde entonces, su carrera ha sido un continuo homenaje a la copla, pero también una búsqueda constante de nuevas formas de interpretarla. Ha publicado tres discos: Castillos de Sal, Vintage y Sin Fronteras, y ha recorrido los principales teatros y escenarios de Andalucía y del resto de España, consolidándose como una de las voces más potentes y personales del género.

Por su parte, Green Cow Music es una promotora hispalense especializada en la producción de festivales, ciclos y espectáculos musicales de gran envergadura, como ICÓNICA Santalucía Sevilla Fest, el festival experiencial andaluz, que tiene lugar en la Plaza de España de Sevilla.