La leyenda internacional Gloria Gaynor brillará con luz propia en su concierto de Jerez

La emblemática Bodega Las Copas de Tío Pepe Festival en Jerez se vestirá de gala este jueves, 24 de julio, para recibir a una de las voces más legendarias de la música internacional: Gloria Gaynor. Con solo dos fechas veraniegas en España, la artista neoyorquina -referente indiscutible del soul, el disco y el góspel- regalará a su público una noche inolvidable cargada de energía, emoción y grandes éxitos que, convertidos en himnos, han marcado a varias generaciones.

Con más de cinco décadas de trayectoria y una carrera que sigue creciendo con fuerza, Gloria Gaynor llega a las bodegas Tío Pepe con un repertorio que combina clásicos universales -I Will Survive, Never Can Say Goodbye o I Am What I Am- y nuevas composiciones que demuestran que su potente voz y su mensaje siguen tan vigentes como siempre. La artista, que ha llevado su talento a los escenarios más prestigiosos del mundo, promete una velada en la que celebrar la vida, la música y la conexión con su público. Happy Tears es el nuevo EP con el que llega bajo el brazo y al que ha dado forma gracias a la colaboración creativa con compositores de primer nivel, responsables de temas recientes para artistas como Taylor Swift, Maroon 5, Meghan Trainor, John Legend, Dolly Parton, Kelly Clarkson, Blake Shelton, y muchos más.

Happy Tears contiene cinco temas del que ya se han lanzado dos sencillos. Fida Known es una canción coescrita por GloriaGyanor, Chris Stevens -ganador de cinco premios Grammy- y Michael Pollack, reconocido por ser uno de los autores del éxito Flowers de Miley Cyrus. Por su parte, When I See You nace de la colaboración entre el mismo Stevens y Liz Rose, compositora habitual de Taylor Swift, con quien ha colaborado en más de dieciséis canciones. Fida Known es una continuación del mensaje de empoderamiento que Gaynor supo transmitir al mundo con su atemporal himno I Will Survive, retomando para ello la narrativa de fortaleza, resiliencia y superación. La inspiración, cuenta la propia artista, surgió durante una de sus sesiones vocales semanales, mientras repasaba temas de su repertorio en vivo. Al cantar la frase “… If I had thought for just one second, You’d be back to bother me…”, se le encendió la chispa creativa que daría origen al nuevo tema. When I See You está dedicada por su parte a aquellas personas que enfrentan dificultades o dudas sobre sí mismas. Con ella, Gaynor busca motivarlas para que puedan seguir sus sueños y superar los desafíos que se presenten en el camino.

Hasta el próximo 16 de agosto las Bodegas Tío Pepe acogerán una programación irrepetible y marcada por la presencia de una alineación de artistas que han marcado la historia de la música y que se sucederá en un entorno único. Subirán al escenario músicos de la talla de The Beach Boys (29 de julio), Luis Fonsi (30 de julio) y Carlos Santana (4 de agosto) en una edición que aúna talento intergeneracional y estilos diversos. El cartel se completa con otras propuestas internacionales como el homenaje This is Michael de Lenny Jay y Jennifer Batten (25 de julio) y Rumours of Fleetwood Mac (3 de agosto), además de con una potente programación nacional que incluye a Paloma San Basilio (26 de julio), Mikel Erentxun (27 de julio), Coque Malla (1 de agosto), Pastora Soler (2 de agosto), Café Quijano (5 de agosto), Maldita Nerea (8 de agosto), Marina Reche (12 de agosto) y María José Llergo (16 de agosto).

El flamenco también ocupa un lugar destacado gracias al ciclo Solera y Compás, que este año contará con las actuaciones de los guitarristas Antonio Rey (9 de agosto) y Yerai Cortés (14 de agosto), el cantaor Rancapino Chico (15 de agosto) y el espectáculo Territorio Jerez (11 de agosto), que recupera la esencia más pura de este arte universal. La programación se completa con las propuestas escénicas del dúo cómico Aguilera y Mení (10 de agosto) y Comandante Lara & Cía (13 de agosto), que aportan humor y acento andaluz en Tío Pepe Comedy.

Las entradas para todas las actuaciones anunciadas se encuentran a la venta en: www.veraneaenlabodega.com.