Llamamiento urgente de la protectora de Jerez No Me Abandones por el temporal

La protectora jerezana No Me Abandones no deja de mirar el cielo. Hasta ahora han aguantado el temporal con muchísimo esfuerzo y trabajando a contrarreloj para paliar las goteras y otros desperfectos que han ocasionado las últimas borrascas en las instalaciones de la protectora. Sin embargo, la previsión para los próximos días y tras la tromba de agua que ha caído este lunes a primera hora, la entidad hace un llamamiento urgente a Jerez.

La protectora necesita familias de acogida para ir evacuando ya a los perros ante el riesgo de inundación de los cheniles o caídas de ramas en los patios. "Si las familias puedes ir recogiendo desde ya a los perros mucho mejor, para quitarles del horror del viento y la lluvia, que los animales lo pasan fatal. Al reducirse el número de nuestros 'niños' aquí, se facilita también a los voluntarios el trabajo en estos días tan duros. Pedimos a la ciudad que esté atenta por si necesitamos más ayuda. Estamos todo el día con el corazón encogido. Estamos horrorizados por lo que pueda venir y tenemos ya planificado el plan de evacuación", subraya Fátima González, presidenta de la entidad. Además, piden mantas y toallas para proteger a los animales que se tengan que quedar en las instalaciones, así como más voluntarios para trabajar en zonas que han sufrido daños.

En estos momentos hay 50 perros en la protectora y otros 18 ya están en familias de acogida. Se puede poner en contacto con la entidad en el teléfono 656 421 342 vía Whatsapp.

Cabe recordar que la tromba de agua ha causado numerosas incidencias en Jerez este lunes, tanto en la zona urbana como en la rural. Las intensas precipitaciones han dejado 18,8 litros por metro cuadrado en la ciudad en solo una hora, entre las siete y las ocho de la mañana, y rachas de 67 km/h. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene aún activo, hasta las 11 de la mañana, el aviso amarillo por lluvias. De momento, la estación meteorológica del aeropuerto ha registrado hasta las 10:30 horas un total de 23 litros por metro cuadrado.