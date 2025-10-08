Llega a Jerez el primero de los nuevos autobuses urbanos

El primero de los autobuses urbanos adquiridos mediante 'renting' por parte de la empresa municipal Comujesa ya se encuentra en las cocheras del transporte público. Esta es la primera de las 25 unidades con las que se renovará la mitad de la flota de este servicio municipal, que irán llegando a la ciudad a lo largo de las próximas semanas.

Una vez se realicen las adaptaciones necesarias al servicio, los nuevos autobuses irán incorporándose a las distintas líneas sustituyendo a los más antiguos —algunos tienen más de 20 años de antigüedad—. Estos vehículos llegan a Jerez ya pintados del color del transporte público que tendrá a partir de ahora. Las nuevas unidades llevarán el color azul y blanco emulando la bandera de la ciudad.

La intención del gobierno municipal es iniciar un nuevo proceso de licitación próximamente para la adquisición mediante el sistema de 'renting' de otros 25 autobuses con lo que se espera poder tener renovada toda la flota de este servicio a finales del próximo año.