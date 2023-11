'La Marquesita', jerezana hasta el hueso

En enero de 1953, visitó Jerez la afamada compañía 'Ases líricos', que triunfaba en toda España. Fue un acontecimiento. Llegaron con tres zarzuelas bajo el brazo con la intención de actuar en el Teatro Villamarta una semana, y se quedaron dos. Una de las obras representadas se llamaba 'La Marquesita', que traía como primeros cantantes al tenor Esteban Astarloa y a la soprano Purita Jiménez, máximas figuras de la lírica en aquellos tiempos. El autor de dicha zarzuela, que recorrió muchos de los escenarios españoles, fue el periodista y escritor Rodrigo de Molina; la música estuvo a cargo de Francisco Navarro, ambos jerezanos. Fue todo un éxito, reflejado además en la prensa. De esta historia hace ya 70 años.

Pasó el tiempo y en 2022, el trompetista jerezano David Guillén se puso en contacto con un hijo del maestro Navarro que ya supera los 90 años y que conservaba la partitura musical de 'La Marquesita'. Sin embargo, la parte teatral no se ha encontrado. De manera milagrosa, un amigo del escritor Antonio Mariscal Trujillo tenía en su casa el archivo de Rodrigo de Molina, que otra persona allegada había recogido de la basura y se lo hizo llegar. "El libreto hablado no estaba entre los papeles", apunta Mariscal, a quien David Guillén le propuso revivir dichos textos. "Así que escribí las dos primeras escenas y poco a poco completé la obra. David quedó encantado y se lo pasó a la asociación musical 'La Bohemia' de Algeciras, dirigida por Rafael Álvarez, a quien le gustó bastante y ha decidido representarla. La compañía tiene su orquesta, que dirigirá Francisco Cintado (profesor del Conservatorio Cristóbal de Morales de Sevilla), además de su coro y solistas".

Será el 27 de abril en el Teatro Villamarta, cuyo cartel está realizado por el dibujante jerezano Jesús Merino, que vive en Algeciras. "Esta obra es algo que se ha rescatado del olvido, como una pieza arqueológica y que forma parte del acervo cultural de Jerez. Porque no hay ninguna zarzuela que se desarrolle ni en Andalucía tan siquiera, y mucho menos en Jerez. Se trata de una zarzuela muy jerezana, la única que se conoce cuya trama discurre en Jerez tras la salida de los franceses en la Guerra de la Independencia. Así que, se puede decir que 'La Marquesita' es jerezana hasta el hueso", cuenta Mariscal.

¿En qué se basó para escribir los textos? "En la música. Oyendo las partituras yo me imaginaba lo que quería ver en el Villamarta. Yo pienso qué diría Rodrigo de Molina si leyera lo que yo he escrito. Es todo fruto de mi imaginación. He incluido incluso personajes populares con nombres del siglo XX, pero la música sí es la original, que es una joya, preciosa". Una historia romántica, dramática y cómica a la vez, "que no dejará al público indiferente. Va a gustar. Estamos muy contentos con el resultado".

Después de siete décadas, 'La Marquesita' vuelve a casa.