La llegada del quinto contenedor cambiará el sistema de recogida de residuos municipales en Jerez

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada del teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha presentado este jueves en las instalaciones de UTE-Jerez, el quinto contenedor para la recogida selectiva de residuos orgánicos que se implantará en Jerez, tanto en el ámbito urbano como rural, tal y como establece la Ley 7/2022 de 8 de abril, de Residuos y suelos contaminados para una economía circular. En este acto ha participado también Salvador Magán, en calidad de portavoz del Comité de Empresa UTE Jerez.

La alcaldesa ha agradecido al comité, a los trabajadores de la UTE, a la empresa y a los técnicos de Coordinación de Servicios Públicos su gran labor. "Hoy es un día grande para Jerez. Gracias por atender a las necesidades del servicio de limpieza para que Jerez esté en el mejor estado posible" y ha añadido que "a mediados de la próxima semana contaremos con el quinto contenedor en nuestra calles, cumpliendo la ley que obliga a los ayuntamientos a separar los residuos, que se trasladarán a Las Calandrias para su transformación en energía".

García-Pelayo ha informado que serán 1.500 los contenedores que se instalen en distintas zonas de la ciudad, "con lo cual tendremos no sólo nuestra ciudad más limpia sino que apostaremos también por una ciudad más sostenible y mucho más moderna. Se irán colocando progresivamente, primero en la zona rural, y después en distintos puntos de la zona urbana, para que toda la ciudad tenga la posibilidad de depositar sus residuos en este contenedor".

Presentación del quinto contenedor.

"La implantación del quinto contenedor trae consigo más medios materiales, más vehículos para que la ciudad esté más limpia pero también más medios humanos". En este punto, la alcaldesa ha recordado que el actual contrato de limpieza, aprobado por el anterior gobierno socialista, "no es el ideal, no es el que Jerez necesita. Por ello, a partir de 2028, cuando acabe el actual contrato, tendremos la oportunidad de hacer uno más ambicioso, que cuente con más medios y más personal. Estamos hablando de una situación provisional hasta que tengamos la oportunidad de abordar un nuevo contrato, pero una situación transitoria que en ningún caso podemos desaprovechar”.

García-Pelayo ha valorado que “con este quinto contenedor contaremos con más personal, y más medios también con más presupuesto para que nuestra ciudad esté limpia ya que hemos ampliado el contrato en torno a unos 8 millones de euros, por tanto, más presupuesto y más medios para tener una ciudad mucho más limpia".

La regidora ha señalado igualmente que "somos conscientes de que la ciudadanía reclama mejores servicios". En cuanto al servicio del transporte urbano ha recordado que ya se cuenta con 25 autobuses más y que "una vez finalice el recurso del partido socialista contaremos con 25 autobuses nuevos más, antes de que finalice la legislatura. Un trabajo que el ciudadano percibe como positivo. Otro reto importante es el mantenimiento de nuestras calles, dentro de poco acometeremos el arreglo de 29 calles con fondos de la Diputación".

"Otro servicio esencial es el de la limpieza, avanzamos pero somos inconformistas, no nos resignamos con lo que tenemos, hay que avanzar mucho más. Se da un paso importante, pero los ciudadanos también tienen responsabilidad, en paralelo con la implantación del quinto contenedor, vamos a hacer una campaña de sensibilización y concienciación, especialmente en los centros educativos, para que el ciudadano sepa cómo utilizar este quinto contenedor, discriminar los residuos a la hora de depositarlos en los distintos contenedores y mantener nuestra ciudad limpia es tarea de todos", ha destacado la alcaldesa.

García-Pelayo también ha aludido al "momento bastante complejo que vivimos ahora, que estamos en periodo de zambombas. Por ello, tengo que felicitar a los trabajadores de la limpieza, pero también agradecer a los ciudadanos que se están involucrando a la hora de facilitar el trabajo de los empleados del servicio de limpieza".

"En definitiva, transmitiremos la información para que la implantación del quinto contenedor sea todo un éxito, el 41 por ciento de la basura que se tira en los contenedores son residuos orgánicos, y este dato da idea de la importancia que tiene el buen uso de este quinto contenedor".

Por su parte, Salvador Magán, en calidad de portavoz del Comité de Empresa UTE Jerez, ha agradecido "las conversaciones con el Ayuntamiento para cubrir las necesidades de la ciudadanía y los trabajadores, para conseguir el objetivo de tener una ciudad más limpia y un servicio más eficiente. Ha sido un gran esfuerzo por todas las partes y por fin se ha conseguido. Agradecer el esfuerzo de la empresa y el Ayuntamiento que nos ha permitido conseguir la mejoría que necesitaba Jerez y los trabajadores".

La normativa obliga a los ayuntamientos a poner en marcha la recogida selectiva de residuos orgánicos (biorresiduos), así como su transporte y tratamiento específico. Por este motivo, el Ayuntamiento va a implantar este quinto contenedor, también denominado contenedor marrón, con el fin de separar la materia orgánica de otros residuos, reciclarla y obtener compost o biogás en una planta de tratamiento, reducir el volumen de residuos que acaban en vertederos y minimizar la emisión de CO2.

Para poder dar cumplimiento a esta normativa, se ha llevado a cabo una modificación del contrato entre el Ayuntamiento y UTE-Jerez que consiste en la ampliación del servicio con medios materiales y personales suficientes, que permita la recogida selectiva de forma separada y diferenciada de este tipo de residuos. El importe de esta modificación del contrato asciende a 8.239.215,08 de euros e implica la incorporación de 31 trabajadores, distribuidos entre personal a tiempo completo y personal de refuerzo para fines de semana y festivos, garantizando así una correcta prestación del servicio asociado al contenedor marrón.

1.500 contenedores marrones

Hay que destacar también que el Ayuntamiento de Jerez, a través de los fondos Next Generation, destinados a la mejora de la gestión de estos residuos, ha financiado la adquisición de 1.500 contenedores marrones, así como tres camiones eléctricos para recogida de residuos de la hostelería y el comercio de la zona centro, cubos domésticos y bolsas compostables.

Campaña de concienciación

La implantación del quinto contenedor conlleva una gran campaña de concienciación y sensibilización ciudadana para dar a conocer el uso correcto de este nuevo elemento del mobiliario urbano y los beneficios ambientales que conlleva como la reducción de residuos mezclados, la mejora del reciclaje, la producción de compost de calidad y la disminución de emisiones contaminantes. Esta campaña será clave para garantizar la participación de la ciudadanía y el éxito del nuevo sistema de recogida.

Nuevos recursos materiales y humanos

La implantación del quinto contenedor supone un cambio estructural en el sistema de recogida de residuos municipales con la incorporación de nuevas rutas de recogida específicas y un sistema de seguimiento y evaluación para medir la calidad del servicio, la participación ciudadana y la cantidad y calidad del residuo recogido.

Ello exige la incorporación al servicio de nuevos recursos materiales y humanos. Entre los materiales destacan siete camiones recolectores compactadores de carga lateral, cuatro vehículos de caja abierta, un furgón taller 100% eléctrico, un vehículo todoterreno y una furgoneta compacta maxi.

Además son precisos más recursos humanos, concretamente, ocho conductores a tiempo completo de lunes a viernes, siete peones a tiempo completo de lunes a viernes, seis conductores a tiempo parcial los fines de semana y festivos, nueve peones a tiempo parcial los fines de semana y festivos y un inspector a tiempo parcial los fines de semana y festivos.