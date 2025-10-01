La llegada del tren 'low cost' a Jerez, algo más cerca

La Administradora de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha iniciado el proceso para que entren nuevos operadores en la conexión desde Madrid con la provincia. Esto permitirá que los servicios en tren entre la capital de España y Jerez puedan ser explotados por otra compañía que no sea Renfe, que actualmente cubre este servicio con los trenes Alvia.

De este modo, compañías como Ouigo o Iryo, que ya operan en las principales rutas de alta velocidad del país, podrían cubrir también esta ruta. No obstante, aún es pronto para hablar de las empresas a las que podría interesarle la comercialización de esta conexión pues en los próximos meses deberán formalizar su interés.

Esta decisión de Adif forma parte de la segunda fase de la liberalización del transporte ferroviario de viajeros. Ahora se inicia un proceso administrativo que se inicia enviándole a los operadores la propuesta de oferta de capacidad en los corredores que se ha decidido abrir la oferta. Así, además de Madrid-Cádiz/Huelva, se ha realizado lo mismo con Madrid-Galicia y con Madrid-Asturias/Cantebria. Tras esto se espera que a lo largo del próximo año se inicie el proceso de recepción de solicitudes en estos nuevos corredores.

Según explica la administradora ferroviaria en un comunicado, este envío se realiza con carácter previo a la publicación de la oferta en una modificación de la declaración sobre la red (DR) de Adif y Adif AVE de 2026, para que los operadores puedan realizar sus observaciones. La publicación en la DR irá precedida, asimismo, por el correspondiente informe de la CNMC, tal y como establece la Ley del Sector Ferroviario. Para el caso del corredor Madríd-Cádiz/Huelva se establece una oferta de capacidad de 16 servicios. Las franjas horarias disponibles para circular, el calendario y las reglas para el desarrollo del proceso.

El ente ferroviario explica que se invitará a las empresas a formalizar acuerdos marco plurianuales para que empiecen a operar en estos corredores. No obstante, el proceso tiene que estar supervisado por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) por lo que se estima que todo este procedimiento pueda estar concluido a finales de 2027 con la firma de estos acuerdos.

Con la entrada de nuevas empresas, se ha producido una guerra de precios en los principales corredores de tren del país entre Renfe, la comunmente llamada alta velocidad 'low cost'.

No obstante, una de las diferencias más importantes respecto a otros corredores es que, en el caso de la provincia, esta entrada deberá compatibilizarse con la oferta ya existente que utiliza la infraestructura existente. Hay que tener en cuenta que hay unos servicios de media distancia entre Sevilla y Cádiz, dos redes de cercanías en ambas provincias y el Trambahía que conecta Cádiz con Chiclana.