Adif y Ayuntamiento de Jerez acuerdan un sustancial cambio en el proyecto del apeadero de tren de la zona norte

La Administradora de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) está ultimando el proyecto básico del futuro apeadero de tren que se construirá en las inmediaciones del Parque Atocha y la avenida José Manuel Caballero Bonald, en la zona norte de la ciudad. El diseño definitivo ha sido sustancialmente modificado respecto a los planes iniciales tras las conversaciones mantenidas en los últimos meses entre este organismo dependiente del Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento de Jerez.

La situación de esta inversión, con la que se pretende facilitar el acceso de los jerezanos a la red de cercanías, fue apuntada por la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, durante un pleno celebrado este viernes donde el grupo Vox reclamó el inicio de las obras de esta futura infraestructura. Aunque no quiso entrar en detalles dado que ambos organismos han acordado anunciar las modificaciones previstas en el mes de octubre, sí apuntó que se modificará el acceso principal a este futuro apeadero, que se ubicará finalmente por la zona de San José Obrero, en lugar de por el Parque Atocha, aunque también tendrá su acceso por esta zona.

De la Cuadra comentó que el actual gobierno municipal le transmitió a Adif que era recomendable situar el acceso principal a las vías en la margen de la vía de San José Obrero para, de este modo, facilitar que los usuarios puedan llegar en coche, circunstancia que no es posible si el acceso se hiciera por el Parque Atocha. Por ello, agradeció a la administradora ferroviaria que ampliara el plazo para la ejecución de este proyecto para, de este modo, atender la demanda realizada desde el Ayuntamiento.

En el verano de 2023, Adif adjudicó a la consultora Ayesa la redacción del proyecto de futuro apeadero de la zona norte. No obstante, y dado que esta futura parada se incorporará la red de cercanías de la Bahía de Cádiz, esto supondrá una restructuración de este servicio haciendo que su cabecera se desplace hasta el apeadero del Aeropuerto de Jerez —actualmente la tiene en la estación principal de la ciudad—. Para ello, el proyecto debe contemplar también una ampliación de la playa de vías del apeadero de la terminal aeroportuaria jerezana.

Sin embargo, tras las conversaciones mantenidas entre Adif y el Ayuntamiento, a principios de este año se acordó una modificación del contrato con la consultora para hacer cambios en el proyecto, para lo que se amplió el plazo de ejecución y entrega del proyecto. Según lo apuntada por la delegada de Urbanismo en el pleno celebrado este viernes, Adif ya cuenta con el proyecto básico y lo está supervisando para darle su visto bueno. Además, en el mes de octubre prevé iniciar los primeros estudios geotécnicos para poder contar con un proyecto de ejecución de obras a lo largo del próximo año —este último documento es necesario para poder acometer las obras para las que aún no hay fecha de inicio—.

Enclave donde se proyecta el futuro apeadero de la zona norte. / Manuel Aranda

No obstante, el entorno del futuro apeadero en la zona de San José Obrero aún tiene que urbanizarse. Según la responsable de la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento, los promotores privados de estos suelos, un enclave de más de 38.000 metros cuadrados donde se proyecta, además de una bolsa de aparcamientos para dar servicio al apeadero, se prevé la construcción de unas 240 viviendas, ya están realizando los trámites para proceder a la urbanización de este enclave, una intervención urbanística que está siendo coordinada con el proyecto de Adif. De hecho, indicó que ambas obras —la urbanización de esta bolsa de suelos y el equipamiento ferroviario— podrán ser coincidentes en el tiempo.

Según los estudios de demanda elaborados en 2020 por Adif y que permitieron darle viabilidad a esta futura infraestructura, se estima que el futuro apeadero de la zona norte de Jerez pueda ser utilizado por una demanda de 1.047 viajeros diarios, aunque en las siguientes décadas podría incrementarse hasta los 1.407 viajeros diarios (subidos más bajados). De este modo, esta estación podría convertirse en una de las más utilizadas de la red de cercanías Jerez-Cádiz.