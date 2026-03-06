La lluvia en Jerez suspende la 'Plantación en familia' prevista este sábado en la Laguna de Torrox

Imagen de otra plantación de árboles celebrada en la Laguna de Torrox de Jerez

La Delegación Municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jerez informa que, debido a las lluvias registradas en las últimas horas, se ha adoptado la decisión de suspender la celebración de la 'Plantación en familia', que iba a celebrarse este sábado, día 7 de marzo, en la Laguna de Torrox.

Con este acto se iba a inaugurar el programa de actividades conmemorativas de la ‘Fiesta del Árbol’, que este año cumplen el 128 aniversario de su puesta en marcha.

No obstante, desde el Consistorio jerezano se comunica que el resto de actos continuará desarrollándose desde el próximo lunes 9 de marzo, a las 17 horas, en el Centro Social Blas Infante, con la presentación del proyecto del aula medioambiental del Retiro y una visita a este parque.

La causa de la suspensión del acto ‘Plantación en familia’ es que la lluvia de hoy viernes no hace aconsejable la celebración de esta plantación.

La Delegación Municipal de Medio Ambiente lamenta las molestias que esta suspensión pueda ocasionar e invita a la ciudadanía a seguir y participar en el resto de actividades de este ciclo.