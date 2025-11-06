Intentan localizar al conductor de un BMW que chocó con varios coches en la avenida Caballero Bonald de Jerez

Este fue uno de los vehículos que sufrió daños en su eje, tras ser golpeado por un BMW gris.

La propietaria de un vehículo, afectado por un accidente ocurrido en Jerez, pide colaboración ciudadana para localizar al autor del golpe que sufrió su coche. En concreto, tal como ha escrito e redes sociales, "el pasado martes 28 de octubre sobre las 15:30 aproximadamente en la avenida Caballero Bonald de Jerez de la Frontera enfrente del Domino's Pizza un coche derrapó e impactó contra la rueda de mi coche, un Nissan Qashqai negro y también contra la parte trasera del coche que estaba estacionado delante del mío, un Toyota Prius blanco".

Según testigos presenciales, "el coche causante del golpe fue un BMW gris tipo ranchera y el conductor era un hombre de unos 25 años de edad". Tras el coche, "dejó un papel con su número de teléfono en mi parabrisas, pero hay dos números ininteligibles, no sé si malintencionadamente escritos así o no y he llamado a todas las combinaciones posibles de números de teléfono pero no he conseguido encontrar a la persona que generó el daño a mi coche".

Este es el segundo vehículo que sufrió daños, como se aprecia en la parte trasera.

Tal como explica esta afectada, el golpe que sufrió su vehículo "fue aparatoso porque el coche se quedó cruzado en medio de la avenida y la reparación de mi coche va a ser costosa, así que necesito la matrícula del causante para que él se haga cargo de la reparación, como corresponde". "Por favor, si alguien vio algo, o si el conductor que originó el daño a mi coche ve este mensaje, agradecería enormemente que se pusiera en contacto conmigo. Tenemos que ser civilizados y responsables de los actos que cometemos, además los seguros están para estos casos, creo yo", asegura.

Desde la Policía Local de Jerez también se está investigando lo ocurrido, supervisando las cámaras de tráfico más cercanas con el objetivo de intentar localizar al conductor del BMW.