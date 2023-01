Nos vamos 'De fiesta con Lola Flores'

El artista Miguel Campello sale de la Estación de Ferrocarriles jerezana, obra de Aníbal González, para ir ‘De fiesta con Lola Flores’. Este es el título de su último tema cuyo videoclip está grabado en la ciudad en la que nació La Faraona y que estos días conmemora el centenario de ese día.

Campello (Elche, 1979), fue la voz y alma de Elbicho, su compositor y cantante. Ahora camina en solitario.

Además de cantar junto a la escultora dedicada a Lola Flores en Cruz Vieja, en el video del tema pasea Campello pasea por calle Sol, por la Alameda Vieja, donde se sienta y contempla las vistas, así como por otras calles del centro de Jerez.

El vestuario también gira en torno a la Lola de España. El cantante viste cazadora vaquera en cuya espalada se muestra el rostro de la artista y debajo su nombre en letras blancas, ‘Lola’.

Letra completa ‘De Fiesta con la Lola Flores’

Quiero un entierro sin flores,

ya pongo yo los colores,

no hace falta ni que vengas,

yo estaré de fiesta con la Lola Flores.

Quiero un espacio en el tiempo,

de esos que duran pa siempre.

Quiero sentir lo que siento,

aunque solo sea mi cuerpo el que está presente.

Quiero que no llores,

quiero que te rías.

Quiero que me quieras,

como me querías.

Y de tanto quererme vas a perder,

y luego tendré al vida partida.

De tanto buscar me vas a encontrar,

y cuando me encuentres llorarás.

Tú llorarás.

Y sigo pensando,

porque la luz desaparece y vuelve otro día.

Porque por mucho que te rayes,

nada se pasa.

Y aunque a veces ni lo intento,

sigo pensando,

porque la luz desaparece y vuelve otro día.

Que por mucho que te rayes nada se pasa.

Y aunque a veces ni lo intento.

Quiero un entierro sin flores,

ya pongo yo los colores,

no hace falta ni que vengas,

yo estaré de fiesta con la Lola Flores.

Quiero un espacio en el tiempo,

de esos que duran pa siempre.

Quiero sentir lo que siento, aunque solo sea mi cuerpo el que está presente.

Quiero que no llores, quiero que te rías.

Quiero que me quieras, como me querías.

Quiero, quiero, que no llores, quiero que te rías.

Quiero que me quieras, como me querías.

Quiero que no llores, quiero que te rías.

Quiero que me quieras, como me querías, como me querías…

Que yo sigo pensando, que la luz desaparece y vuelve otro día.

Que por mucho que te rayes nada se pasa.