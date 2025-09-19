Novena de la Merced y traslado extraordinario de la Paz por la Medalla de Oro, la agenda cofrade del fin de semana en Jerez

Jerez se encuentra inmersa en la celebración de la tradicional novena dedicada a la Patrona, la Virgen de la Merced. No obstante, durante este fin de semana se celebran numerosos actos, algunos de ellos vinculados a efemérides que están celebrando distintas cofradías de la ciudad.

Así, uno de los momentos más destacados será el traslado a la Parroquia de San Pedro de la imagen de María Santísima de la Paz en su Mayor Aflicción, que recibirá la Medalla de Oro de Jerez que el Ayuntamiento le concedió a la Hermandad de la Coronación el pasado mes de junio. Además, habrá varios rosarios, tanto de la aurora como vespertinos, y la Virgen de las Angustias regresará a su capilla tras una semana en la Iglesia de la Trinidad.

Novena de la Virgen de la Merced

Desde el pasado martes, la Basílica de la Merced acoge la tradicional novena dedicada a la Patrona de la ciudad, Nuestra Señora de la Merced, en los días previos a su salida procesional del próximo día 24. El oficio religioso se inicia a las ocho menos diez de la tarde con el rezo del rosario, canto de los gozos y posterior eucaristía. El predicador es Fray Frances Xavier Catalá Sellés, del Convento de Santa Catalina de Barcelona.

Traslado de María Santísima de la Paz por la Medalla de Oro

Este sábado será un día intenso en la Hermandad de la Coronación puesto que tiene previsto trasladar a su dolorosa, María Santísima de la Paz en su Mayor Aflicción, a la Parroquia de San Pedro donde le será impuesta la Medalla de Oro de la ciudad que el Ayuntamiento de Jerez le concedió a la corporación penitencial el pasado mes de junio. La imagen será llevada en parihuela desde la Capilla de los Desamparados a partir de las diez y media de la mañana y permanecerá en San Pedro durante toda la jornada. Ya por la noche, en torno a las nueve, iniciará su recorrido de regreso a su sede canónica donde irá acompañada por la Banda de Música Maestro Dueñas, de El Puerto, realizando un itinerario que recorrerá distintos puntos de su barrio de San Pedro y de La Albarizuela.

El traslado de ida, que comenzará a las nueve de la mañana desde la Capilla de los Desamparados a San Pedro, será el siguiente: Don Juan, Arcos, Ávila, Arboledilla, Medina, Fontana, Arcos, Doctrina, Bizcocheros. El recorrido de vuelta, que se iniciará tras la eucaristía de las ocho de la tarde será: Bizcocheros, Rotonda de los Casinos, Larga, Alameda Cristina, Plaza Aladro, Compañía de María, Plaza de San Andrés, Antona de Dios, Bizcocheros, Gaspar Fernández y Arcos. La recogida está prevista sobre las once de la noche.

Regreso de las Angustias a su capilla

Tras celebrar sus cultos de septiembre en la Iglesia de la Trinidad, la Hermandad de las Angustias realizará un rosario de la aurora en la mañana del domingo con su imagen dolorosa que recorrerá varias calles del barrio de San Miguel y de la Plazuela. El recorrido que hará el domingo, a partir de las ocho y media de la mañana, será: Plaza de las Angustias, Molineros, Sol, Pañuelo de la Yedra, Campana, Granados y Plaza de las Angustias. En la calle Campana se ubicará una alfombra de sal.

Rosario vespertino en las Tres Caídas

La Hermandad de las Tres Caídas celebra este viernes un rosario vespertino con la imagen de María Santísima de los Dolores. Será a partir de las siete y media de la tarde desde la Parroquia de San Lucas (templo catalogado anteriormente como santuario) y hará el itinerario: Plaza de San Lucas, Luis de Isasi, Convento de Sor Ángela de la Cruz, Plaza Peones, San Fernando, Plaza del Arroyo, San Salvador, Benavente Bajo, Plaza Belén y plaza de San Lucas. Llevará como acompañamiento musical un quintento musical con integrantes de la Banda de Música Maestro Dueñas, de El Puerto. A su término se celebrará una Velada de los Dolores.

Rosario en el Soberano Poder

La Hermandad del Soberano Poder celebra el habitual rosario de la aurora que realiza cada mes de septiembre con la imagen de su dolorosa, María Santísima de las Mercedes. Será a partir de las 10 de la mañana y realizará el siguiente itinerario: Huelva, Jaén, Avenida de Fernando Portillo (Residencia de Ancianos), avenida Fernando Portillo y Plaza de Ronda.

Rosario vespertino de Madre de los Desamparados

La Agrupación Parroquial del Dolor y Soledad de María Santísima Madre de los Desamparados, de la Parroquia de San José, en Vallesequillo, celebra este sábado un rosario vespertino por las calles de su barrio con su dolorosa. El acto piadoso comenzará a las nueve de la noche y tendrá el siguiente recorrido: Avenida de Vallesequillo, Venerable Vargas, Maestro Fernando Sierra, Hermano Tomás Bengoa, Ventura Misa, Juana Jugán, Domecq, Méndez Núñez, Padre Torres Silva, Hermano Tomás Bengoa, Argüelles, Maestro Fernando Sierra y Avenida de Vallesequillo.

Oración poética en el Amor

Este viernes, la Hermandad del Amor celebra una oración poética dedicada a Nuestra Señora de los Remedios. En esta ocasión será realizada por Alberto Espinosa. El acto comenzará a las nueve y media de la noche en el Convento de Santa María de Gracia.

Festividad de San Mateo Apóstol y Evangelista

Dos hermandades celebran la festividad de San Mateo Apóstol y Evangelista. Los Judíos de San Mateo tienen previsto celebrar una misa este domingo a partir de las doce de la mañana en la Parroquia de San Mateo. Mientras, la Hermandad de la Cena lo hará el lunes a partir de la una de la tarde en la Parroquia de San Marcos. Además, la imagen del apóstol estará expuesto en besamanos durante toda la jornada.

Toma de posesión en el Santo Crucifijo

Este viernes, en el transcurso de una eucaristía que comenzará a las ocho de la tarde, tomará posesión la nueva junta de gobierno de la Hermandad del Santo Crucifijo. El nuevo hermano mayor de la corporación de la Madrugada será Juan Miguel Tinajero Mariscal.

Conferencia en la Soledad

La Hermandad de la Soledad continúa con sus actos de celebración del 225 aniversario de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad. Para este viernes ha previsto una conferencia que correrá a cargo de Manuel Amador. Llevará por título 'La Virgen de la Soledad y el negro español' y comenzará a las nueve de la noche en la Iglesia de la Victoria.

Velá de la Merced de la Vera-Cruz

Este sábado, la Hermandad de la Vera-Cruz celebra la Velá de la Merced. Será en el Pasaje de la Santa Cruz, junto a la Parroquia de San Juan de los Caballeros, a partir de las nueve y media de la noche.

Igualás

Durante este fin de semana se celebrarán distintas 'igualás' de pasos. Este viernes, la Hermandad de la Yedra ha citado a su cuadrilla para la procesión de Nuestra Señora del Rosario del próximo mes de octubre. La convocatoria es a las nueve de la noche en la Casa de Hermandad. El capataz será Miguel Ángel Jaén Torres.

Este sábado se celebrará la 'igualá' y la 'mudá' del paso del Patrón de la ciudad, San Dionisio. La citación a la cuadrilla es a las cinco de la tarde en la plaza de la Asunción.