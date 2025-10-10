La Lotería Nacional deja un segundo premio en Jerez

El sorteo de la Lotería Nacional de este pasado jueves 9 de octubre ha dejado un segundo premio en Jerez de la Frontera.

El boleto ganador, premiado con el número 91.133, fue sellado en la administración de loterías número 22 del Centro Comercial de Área Sur, Local K-1, conocida como Loterías Valeria.

El segundo premio, dotado con 60.000 euros al número y 6.000 euros al décimo, cae en nuestra ciudad coincidiendo, precisamente, con la festividad de San Dionisio, patrón de Jerez y con la entrega de los Premios Ciudad de Jerez 2025.

Este segundo premio también ha caído en las localidades de Fuentes Nuevas (León) Puebla de la Calzada (Badajoz), Castro Urdiales (Cantabria), Frades (La Coruña), Huelva, Alcalá de Henares (Madrid), Madrid, Marbella (Málaga), Los Realejos (Tenerife) y Burjassot (Valencia).

El 76.348, primer premio

El primer premio fue para el número 76.348 y estuvo también muy repartido

Este premio, dotado con 30.000 euros al décimo, ha caído en localidades como Cistierna (León), Munera (Albacete), Badajoz, Cornellá del Llobregat (Barcelona), Algeciras (Cádiz), Córdoba, Úbeda (Jaén), Jaén, Logrño, Madrid, Argana (Las Palmas de Gran Canaria), Málaga y Constantina (Sevilla).

Los números premiados en el sorteo de este jueves 9 de octubre han sido los siguientes:

Primer premio: 76.348

Segundo premio: 91.133

Extracciones de cuatro cifras: 7604, 4730, 9869, 9193

Extracciones de tres cifras: 987, 114, 821, 786, 660, 907, 144

Extracciones de dos cifras: 57, 48, 47, 53, 57, 63, 91, 74, 64

Reintegros: 8, 7, 5

Cupón dedicado a las Bardenas Reales en Navarra

El décimo de la Lotería Nacional de este pasado jueves 9 de octubre de 2025 estaba dedicado a las Bardenas Reales en Navarra, un paisaje semidesértico que se encuentra en el corazón del Valle del Ebro. Este territorio de 39.274 hectáreas fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en el a