El puente arranca con lluvias en Jerez y Grazalema

El puente de octubre arranca este viernes día 10 bajo la influencia de la dana Alice que traerá lluvia y tormentas a buena parte de Andalucía, entre ellas, Jerez de la Frontera, su campiña y la Sierra de Grazalema, donde la Agencia Estatal de Meteorología activará el aviso amarillo por precipitaciones que podrían alcanzar 15 litros de agua por metro cuadrado en una hora.

Según prevé la Aemet en su página web, este aviso por riesgo de lluvias y tormentas se activará hoy entre las 12:00 horas del mediodía y las 22:00 horas de la noche.

Mientras, Meteorología vaticina en Jerez de la Frontera y su zona rural un fin de semana inestable con predominio de cielos cubiertos con intervalos nubosos aunque con escasa lluvia. A esta hora de la mañana (8:30 horas) las probalidades de agua en las horas centrales de la jornada son del 50%.

Para el resto del puente y, hasta el lunes 13, festivo por el traslado del Día de la Fiesta Nacional del 12-O que se celebra el domingo, la Agencia Estatal predice cielos poco nubosos con menos posibilidades de lluvias que, en todo caso serían dispersas.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios con, entre 29º y 30º de máxima, y con 14º y 16º de mínima.

Los vientos soplarán variables aunque principalmente de componente sudeste con rachas medias de 15 kilómetros por hora.

Casi toda Andalucía, salvo en Huelva y Jaén, en aviso amarillo

Buena parte de la comunidad de Andalucía vtendrá avisos de nivel amarillo activos este viernes, a excepción de las provincias de Huelva y Jaén.

En algunas zonas, las precipitaciones podrían alcanzar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Según informa la Agencia Estatal, estas alertas estarán vigentes desde las 12,00 horas hasta la medianoche en el levante almeriense, donde se espera la mayor intensidad de lluvia.

Además, se han activado estos mismo avisos entre las 12,00 y las 22,00 horas en diversas comarcas de la región como Grazalema (Cádiz), la Subbética (Córdoba), la Cuenca del Genil, Nevada y Alpujarras (Granada), Antequera y Ronda (Málaga), así como en la Sierra Sur de Sevilla.

En estas zonas, las precipitaciones podrían acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Para la jornada de este viernes, se esperan cielos poco nubosos en el tercio nordeste de la comunidad, con nubosidad de evolución diurna en las zonas de sierra, donde no se descartan chubascos ocasionales por la tarde.

En el resto del territorio andaluz, predominarán los cielos muy nubosos, con chubascos y tormentas generalizadas, que podrán ser localmente "fuertes", especialmente durante la tarde en las sierras Béticas y el extremo oriental.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán sin cambios o registrarán un ligero ascenso en el tercio occidental, mientras que tenderán a descender en el resto de la región. Por último, los vientos serán de componente este, evolucionando de moderados a fuertes en el litoral almeriense y el Estrecho, y de flojos a moderados en el resto del territorio.

Alerta en 4 comunidades por lluvia con Murcia y Comunidad Valenciana en rojo

Las intensas lluvias derivadas de la dana Alice mantienen este viernes en alerta a cuatro comunidades del sur y este peninsular, con mayor incidencia en la Región de Murcia y en la Comunidad Valenciana, donde hay aviso rojo (riesgo extremo) por acumulaciones de hasta 180 litros en 12 horas.

La Región de Murcia mantiene activada la alerta roja en el Campo de Cartagena y en la localidad de Mazarrón por un precipitación acumulada de 60 litros en una hora o 180 litros en 12 horas; En la vega del Segura hay nivel naranja (riesgo importante) por lluvias de hasta 30 litros en una hora o 100 litros en 12 horas, más probables en el sur y este de la zona.

En el valle del Guadalentin, en Lorca y en Águilas el aviso por lluvias es amarillo (riesgo), 25 litros en una hora u 80 litros en 12 horas.

En la Comunidad Valenciana el aviso rojo solo afecta a la provincia de Alicante, donde en el litoral sur están previstos hasta 180 litros en 12 horas, mientras que en el litoral norte de la provincia hay alerta naranja por precipitaciones de hasta 60 litros en una hora.

En la provincia de Valencia la alerta es naranja en todo el litoral además de en puntos del interior sur, con lluvias que precipitarán entre 40 y 60 litros en una hora o 100 litros en 12 horas; En Castellón, en amarillo, se prevén entre 20-30 litros en una hora.

La Agencia de Meteorología precisa que el aviso rojo en ambas comunidades estará, de momento, activo desde las 10:00 horas hasta las 23:59 hora peninsular.

Toda Andalucía, salvo las provincias de Huelva y Jaén, y la provincia de Tarragona (Cataluña) mantienen activado el nivel amarillo por precipitaciones que dejarán entre 15 y 20 litros en una hora.