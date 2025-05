Lucano Fernández y Carmen Tundidor llegan a La Guarida del Ángel: "No es un concierto cualquiera"

Lucano Fernández y Carmen Tundidor se suben al escenario de La Guarida del Ángel este sábado, 3 de mayo, y prometen un concierto inolvidable. "Este espectáculo tiene hambre de ustedes, tiene ganas de dar. Llevo desde Navidad sin cantar por derecho, en mi tierra. Es la primera vez y no la última que compartiré escenario con el embrujo al piano de Lucano. Vamos a subirnos unos cuantos artistas a pasarlo bien nosotros, así que imaginen cómo lo pasarán ustedes", declara Carmen.

"Invito a todo el que quiera sentir algo diferente a que venga a vivir este espectáculo. No es un concierto cualquiera. Es un viaje por el flamenco a través de distintos estilos y sonidos, pero siempre manteniendo su alma y su verdad. Un espectáculo que nace del respeto a lo tradicional, pero con la mirada puesta en el futuro. Una experiencia única para sentir, emocionarse y descubrir un flamenco que se expande y rompe fronteras. No dejes pasar la oportunidad de vivirlo", anima Lucano.

Fernández es pianista y compositor flamenco. "Mi música nace del flamenco más puro, pero siempre con la mirada puesta en la fusión y en crear un lenguaje propio al piano. Me gusta combinar bulerías y demás palos tradicionales con influencias de otros estilos como la música clásica, la música turca o las baladas", subraya. "A través de mis composiciones y de lo que comparto en redes sociales, intento transmitir mi forma de sentir el flamenco: libre, emocional y cercano a las nuevas generaciones. Mi objetivo es llevar el piano flamenco a otro nivel, explorando nuevos caminos sin perder la esencia", añade el artista.

Por su parte, Carmen se define como "cantaora y compositora, de flamenco y otros estilos. De la música en general, pero los sentidos se transforman con el flamenco". Lleva en los escenarios desde los 9 años, "en la Peña La Zúa y me amadrinó la Paquera de Jerez en Arcos en un concurso. Y aquí seguimos, compartiendo escenario con innumerables artistas y genios". "Mi arte me viene del vientre de mi querida madre, Carmen Neira. Ella me enseñó a cantar copla. Me sentaba de pequeña en las tablas de planchar de su trabajo y me repetía una y otra vez cómo jugar con las palabras y los tiempos. Ella fue la que me enseñó este mundo, este refugio", recuerda la cantaora.

En La Guarida del Ángel este sábado (a las 23 horas) los artistas declaran que "daremos un espectáculo lleno de armonía, de pureza. Fandangos, soleás por bulerías, alegrías, tangos, bulería... Mezclándolo con el piano de Lucano para que os vayáis desbordados de flamenco". "En el escenario vais a ver fuerza, momentos de melancolía, fusiones, intensidad en cada pieza. Disfrutaréis de versiones flamencas de las reconocidas canciones como Hercai, Aleluya; Marry Me, de Piratas del Caribe. Disfrutaréis también de canciones como Orobroy, pero llevándola a mi terreno, además de composiciones propias. Todo estará fusionado con la percusión, voces, y baile, que entre ellas tejerán un espectáculo lleno de estímulos", añade Lucano.