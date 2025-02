Lucena, presidente de Aena: "En Jerez estamos activamente hablando para que a medio plazo se puedan ocupar los vacíos dejados por Ryanair"

El presidente y consejero delegado de Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), Maurici Lucena, ha destacado que "España tiene un diálogo permanente con Ryanair" y que su relación operativa con la irlandesa es "muy buena", y con respecto al vacío que la irlandesa ha dejado en algunos aeropuertos regionales, ya que ha eliminado 12 rutas y 800.000 asientos para verano, Aena está desarrollando la labor institucional con todos los aeropuertos, según Lucena, entre ellos el de Jerez.

"Sobre todo en Valladolid y Jerez estamos activamente hablando con las instituciones y con los gobiernos locales, autonómicos y con las entidades responsables de la promoción del turismo para que a medio plazo se puedan ocupar los vacíos dejados por Ryanair", ha añadido.

Desde su punto de vista, vincula la decisión de Ryanair en España con las restricciones que se están produciendo en el transporte aéreo mundial, es decir, en referencia a "los retrasos en las entregas de aviones o motores".

Para el presidente de Aena, este hecho está "acondicionando" las decisiones de todas las aerolíneas, provocando también una posible ralentización de la sustitución de ciertas rutas operadas en Ryanair por otra línea aérea, en comparación a otro tipo de contexto.

Maurici Lucena explicó que "Ryanair en 2025 va a aumentar su actividad agregada en Espaa, eso lo ha anunciado públicamente la compañía y es importante que no lo perdamos de vista como punto de referencia y hasta donde yo recuerdo las rutas que ha anunciado que suprimirá representan grosso modo unos 800.000 pasajeros. Esto lo digo también por ponerlo en el contexto de los 320 millones de pasajeros aproximadamente que esperamos que transiten por las infraestructuras aeroportuarias de Aena. Eso es compatible con reconocer que la reflexión no puede ser homogénea, es obvio que en los aeropuertos regionales, que son de tamaño inferior a los grandes aeropuertos, la supresión de una ruta tiene más impacto. En ningún caso estoy tratando de obviar lo evidente pero parecía que iba a haber una sima en España y en España no solamente no va a haber una sima sino que el tráfico va a aumentar. Ahora bien, en los aeropuertos regionales, como digo, una tarea nuestra, a la que nos pusimos ya con mucha energía al día siguiente del anuncio de Ryanair, es intentar recuperar algunas líneas".

Elena Mayoral, directora general de aeropuertos de Aena, detalló que "en el caso de Jerez por ejemplo, hay una retirada de Ryanair pero la compañía Jet2 ya ha anunciado nuevas rutas con Reino Unido fruto del trabajo de años de los ayuntamientos, comunidades autónomas y Aena, no es algo que estemos haciendo ahora sino que se viene haciendo de atrás. De hecho, en el caso concreto de Jerez, si nos fijamos en la temporada de verano del año pasado y de este año, considerando que este año no está Ryanair y si el año pasado no hubiera estado, hay un crecimiento notable del resto de compañías. Ahora tenemos que reforzar ese trabajo que hacemos en los meses de turismo pero que viene generando éxitos desde hace muchos años bien a título individual o como en las jornadas que se organizan próximamente en Santander entre Turespaña, Aena y todas las comunidades autónomas".