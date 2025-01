El Aeropuerto de Jerez afronta el reto de vivir sin Ryanair

Si no hay marcha atrás, a las ocho y diez de la tarde del próximo 29 de marzo un avión de la compañía Ryanair despegará del Aeropuerto de Jerez con destino a Barcelona, una aeronave que será la última que la controvertida 'low cost' domiciliada en Irlanda opere desde la terminal tras el anuncio de abandonar 'La Parra' por cuestiones económicas realizado el pasado jueves.

Las fuentes consultadas por este periódico coinciden en señalar que el sector no esperaba este anuncio. Bien es cierto que Ryanair suele adoptar o amenazar con este tipo de decisiones si no se pliegan a sus exigencias y que, en el caso de Jerez, ya había advertido hace meses de que no podía crecer por las tasas que está obligado a pagar. Pero este jueves asestó un duro golpe para una terminal que aún no ha terminado de recuperarse de la crisis del covid, pero que afrontaba, y sigue afrontando, un 2025 esperanzador por la puesta en marcha de nuevas rutas.

El impacto es de consideración, no cabe duda. Con datos de 2024, Ryanair movió al 18,7% del total de pasajeros que volaron en conexiones regulares desde o hasta Jerez (casi 171.000), situándose así nuevamente como el segundo grupo que más viajeros movió por la terminal, solo superado por Iberia. Y, teniendo en cuenta el histórico, entre 2010 y 2023 su cuota de mercado en Jerez ha oscilado entre el 15 y el 21%.

La única explicación que la 'low cost' ha dado hasta el momento para justificar su decisión de marcharse en Jerez es que en esta terminal le resulta más caro operar que en otras, de ahí que demande rebajas de tasas y más incentivos. También ha decidido marcharse de Valladolid y ha anunciado que reducirá su operatividad en Vigo, Santiago, Zaragoza, Asturias y Santander. Sin embargo, continuará en otros aeropuertos de las mismas características de Jerez, con las mismas tasas e incentivos y donde, incluso, mueve a menos pasajeros.

Los incentivos de la discordia

Aena ha reiterado en los últimos días que los incentivos que están actualmente en vigor les permite reducir notablemente los precios por operar en aeródromos como Jerez. En cambio, la aerolínea lo niega sosteniendo que le sale más barato volar a otros destinos europeos.

Ya el pasado año se pusieron en marcha unos incentivos a aquellas rutas que crecieran en pasajeros con reembolsos de hasta el 100% de las tasas por los servicios de inspección, control de pasajeros y de equipajes en los recintos aeroportuarios y por la asistencia a las personas con movilidad reducida. Y a este paquete se sumó en octubre otro con el reembolso del 100% de la tarifa de pasajeros por el uso de las instalaciones aeroportuarias. Fuentes del sector señalan que estas ayudas fueron decisivas para la llegada de Binter Canarias a Jerez, que recientemente ha incrementado la frecuencia de las dos rutas que opera (Tenerife Norte y Las Palmas de Gran Canaria)

Pero, a pesar de este panorama, el aeródromo jerezano cuenta con mimbres para aguantar el golpe. Para empezar, no está entre las terminales que tienen más dependencia de Ryanair puesto que una tercera parte del volumen total es fruto de conexiones con Alemania, unas rutas que esta compañía dejó de operar hace años.

En aeródromos como Girona-Costa Brava la cuota de esta 'low cost' alcanza el 86% del total de viajeros; en Reus y Valladolid, por encima del 60%; en Santander es del 57%; y en grandes aeródromos andaluces como Málaga y Sevilla mueve al 31 y 42% del total de pasajeros, respectivamente. En Jerez, en cambio, el porcentaje es del 18%.

Las fuentes consultadas añaden que para la próxima temporada estival ya hay programados más operaciones y asientos que en 2024, con crecimientos en algunas rutas de "dos dígitos". Por lo tanto, el Aeropuerto de Jerez sigue interesando a las compañías y ello lo demuestra que se prevén nuevas conexiones (las tres de Jet2.com con Mánchester, Birmingham y Leeds-Bradford; la de Eurowings desde Berlín; y la de Volotea con Asturias). Y no se descarta alguna sorpresa más en próximas fechas.

El precedente de Granada

Gusten o no sus formas y su política comercial y comunicativa, Ryanair volvió a ser el pasado año la aerolínea que movió a más pasajeros en toda España. Ahora bien, hay aeropuertos que viven sin operar con esta compañía y, a tenor de los datos, tampoco les va tan mal. Es el caso de Bilbao, que el año pasado alcanzó los 6,6 millones de viajeros, o de La Coruña, con más de 1,4 millones contabilizados. En Andalucía le ocurre lo mismo al aeródromo de Federico García Lorca Granada-Jaén, que en el pasado ejercicio superó los 1,1 millones de viajeros.

El caso de Granada es un caso sintomático, aunque debe ser un ejemplo a seguir, aunque con ciertos matices. En 2009, Ryanair era líder con más del 32% de los viajeros. Dos años después, una vez acabadas las ayudas que recibía, decidió retirar todas las rutas sumiendo en una crisis a un aeropuerto que pudo recuperarse con la llegada de nuevas compañías como Vueling o Easyjet.

Actualmente, Granada mueve a más pasajeros que Jerez, pero bien es cierto que tiene una enorme dependencia de Vueling, compañía con la que viajó un 67% de los pasajeros que usaron esta terminal. Lo mismo le ocurre a Bilbao puesto que el 49% de los que pasaron por las instalaciones de Loiu lo hicieron con esta 'low cost' que tiene su centro de operaciones en Barcelona.

Las instalaciones jerezanas tienen, en cambio, más diversificada su tarta a día de hoy. Con datos del año pasado, el grupo Iberia con sus conexiones con Madrid y Santander, movió a un 22% del total de viajeros; Vueling, el 18%; el turoperador Tui con sus rutas a Alemania, Bélgica y Gran Bretaña, un 14%; o el grupo Lufthansa, donde se incluyen las operaciones realizadas por compañías como Eurowings, Discover o Edelweiss un 10%. El agujero a cubrir ahora es del 19% aproximadamente.

¿Una oportunidad para Vueling?

La marcha de Ryanair de Jerez abre un hueco en el mercado en el que tenía a Vueling como principal competidor. Poco después de la pandemia, lo hicieron en las conexiones con Reino Unido cuando la firma vinculada al grupo IAG abrió una ruta con Londres-Gatwick, que compitió durante unos meses con la de Londres Stansted, aunque esta no acabó consolidándose.

Sin embargo, ambas aerolíneas aún mantienen una pugna en dos rutas domésticas: Barcelona y Palma de Mallorca. En 2024, Ryanair se hizo con el primer puesto en la conexión con la capital catalana superando a Vueling (113.000 frente a 105.000). La irlandesa logró crecer un 21,5% gracias a un aumento de las operaciones —tenía conexiones diarias, incluso algunas jornadas hasta dos, durante la temporada estival—. Mientras, Vueling siguió siendo el pasado año la compañía que más pasajeros movió entre Palma de Mallorca y Jerez, una conexión que mantiene durante todo el año en contraposición con Ryanair que solo la programaba durante la temporada alta.

A esto se da la circunstancia añadida de que los vuelos a Barcelona superaron a Madrid en número de viajeros, un hito en esta conexión, mientras que la de Mallorca subió un 20% respecto a los registros de 2023. Por lo tanto, hay una demanda al alza en ambas rutas que es interesante no perder.

Este medio se puso en contacto con Vueling para preguntarle si tiene previsto incrementar su oferta con Jerez tras el anuncio realizado por Ryanair. Sin embargo, no hubo respuesta. Por el momento, Vueling mantiene sus cuatro conexiones semanales con Barcelona y triple con Palma, una oferta que se incrementará a partir de finales de marzo. Mientras, la ruta con Bilbao volverá a estar operativa en junio.

Aviones de las compañías Condor y Vueling en el aeródromo jerezano. / Manuel Aranda

Alemania, un valor seguro

A pesar de que está pasando por una recesión económica, el Aeropuerto sigue teniendo un valor seguro en sus conexiones con Alemania pues supone un tercio del total de viajeros que pasan por la terminal. De hecho, el número de pasajeros procedentes o con destino a alguno de los ocho aeropuertos creció un 19% en comparación con 2023, aunque bien es cierto que aún le queda por recuperar unos 100.000 pasajeros respecto a las cifras que registraban estas conexiones antes de la crisis sanitaria del covid-19. Además, se puso en marcha una nueva ruta (la de Leipzig, operada por Condor).

Y 2025 se presenta, a priori, también. Las primeras conexiones con Alemania llegarán de la mano de Eurowings que el 9 de febrero retomará los vuelos desde Düsseldorf y, una semana después, lo hará Tuifly desde esta misma ciudad y desde Fráncfort, anticipándose así al inicio 'oficial' de la temporada alta. Asimismo, ya se está comercializando una nueva ruta, que se sumarán a las programadas el año pasado por las tres compañías que operan vuelos entre Alemania y Jerez. Así, volverá a contar conexión directa con Berlín, operada por Eurowings.

Reino Unido, un mercado llamado a crecer

En los últimos años, Ryanair ha copado los vuelos entre el Reino Unido y Jerez con la conexión desde la terminal de Londres-Stansted, aunque esta ha ido bajando en pasajeros —en 2024 registraron un 13% menos respecto a 2023—. En 2019, su preeminencia se vio ligeramente 'comprometida' con la llegada de Easyjet, que operó vuelos desde las Islas Británicas, aunque tras la crisis del covid no ha vuelto a poner sus miras en Jerez.

Tuifly también opera con vuelos desde la terminal de Londres-Gatwick, que volverán a la programación a principios del mes de mayo, pero no alcanza los niveles de Ryanair (son unos 8.000 pasajeros que usaron esta ruta que solo tiene una frecuencia semanal).

Sin embargo, meses atrás se anunció el desembarco de Jet2, que está llamada a atraer al Aeropuerto jerezano un importante volumen de turistas británicos. No en vano, para este 2025 ha previsto una oferta de 15.000 asientos en las tres rutas que estarán operativas entre mayo y octubre (Mánchester, Leeds y Birmingham). En 2026 se sumará la de Londres-Stansted y en 2027 otra con Bristol.

Hay mimbres, en definitiva, para vivir sin Ryanair.