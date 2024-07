Luis Fonsi: “Me han hablado maravillas de Jerez, me hace mucha ilusión cantar allí”

Pregunta.–Veinticinco años, ahí es nada. ¿Ha cumplido con sus expectativas o el camino ha ido variando con el transcurrir de los años? ¿Se ha llevado muchas sorpresas en su caminar?

Respuesta.–Ha sido un viaje lleno de sorpresas, de momentos que quedarán marcados para siempre, de mucha evolución. No cambiaría absolutamente nada. No lo bueno ni lo malo.

P.–Usted, se puede decir que se fue ganando su espacio, canción a canción, disco a disco, gira a gira. ‘Despacito’…, precisamente.

R.–Esa fue siempre mi visión. Ser paciente, consistente, ir ganándome el cariño y el respetos el público canción tras canción, disco tras disco. A base de esfuerzo y corazón.

P.–Presenta ahora su onceavo disco, ‘El viaje’, un recorrido físico y emocional en el que colaboran Carlos Vives y Laura Pausini… ¿Cómo ha sido su elaboración y por qué este título?

R.–Es un disco muy personal, un disco que celebra estos 25 años de “viajar”, de crecer a través de las canciones. Por eso quise que cada canción fuese una ciudad, un lugar para celebrar este viaje.

P.–Usted ha actuado en lugares espectaculares. ¿Qué le parece hacerlo en una bodega centenaria como es el entorno de González Byass? ¿Conocía la zona?

R.–Lo más que me emociona es que aún no conozco y me han hablado maravillas. Me hace mucha ilusión cantar ahí.

P.–Díganos unas pinceladas de lo que ofrecerá en su concierto de Jerez.

R.–Es literalmente un viaje. Desde mi primer disco hasta mi más reciente lanzamiento. Habrán mucho momentos románticos, con mucho sentimiento y momentos llenos de ritmo, baile, y adrenalina. Un sube y baja de emociones.

P.–Su apellido, López-Cepero es muy común en Jerez. ¿Ha tenido ocasión de investigar sobre ello, algún origen cercano a nuestra tierra?

R.–Fíjate que no sabía. ¿Será que tengo familia ahí? Quizás por eso siento que estoy tan conectado con Espana y ahora con Jerez.

P.–Usted es padre. ¿Son sus hijos una fuente de inspiración?

R.–Mis hijos son mi vida entera. No hay nada más importante en la vida que ellos. Es lo mejor que he hecho en mi vida.

P.–Hay que decir que en marzo publicó un libro infantil bilingüe y en rima, Amigos extraordiRANArios. ¿Cuál es el origen?

R.–He leído mucho libro con mis hijos y me atreví a hacer un cuento bonito que tiene que ver con una ranita que vive en Puerto Rico. Nuestro famoso “coqui” que solo puede vivir en nuestra islita. Es una historia positiva que habla de inclusión, autoestima y amistad. Fue muy divertido hacer este proyecto.

P.–Y el año que viene estrena película… Su cabeza es pura creatividad en ebullición...

R.–Say A Little Prayer es mi nueva película que se estrenará a finales de año. Un nuevo reto que también me tiene muy ilusionado. Es una comedia romántica y me disfrute mucho hacer este papel protagónico.

P.–¿Cómo mantiene los pies firmes en la tierra?

R.–Pues, disfruto mucho con lo que hago y no lo doy por hecho. He luchado mucho para llegar aquí y eso es gracias al cariño de la gente. Hay que ser agradecido y siempre mantener la humildad.

P.–Algunas recomendaciones a las nuevas generaciones de la música frente al mundo de las nuevas tecnologías y la presión de las redes sociales. ¿Cómo encarar el presente?

R.–No tenerle miedo al miedo. Prepararse, y confiar en su talento al máximo.