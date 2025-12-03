Luis de Perikín: “En Jerez vamos a estrenar ocho villancicos nuevos”

Después de pisar en los últimos días Melilla, Murcia, Montilla y Baena, ‘Así Canta Jerez en Navidad’ regresa al Teatro Villamarta mañana jueves 4 de diciembre. Serán cinco funciones repartidas en tres días, cinco funciones cuyo papel se agotó en apenas unas horas nada más ponerlo a la venta el pasado mes de septiembre.

“Todos queremos estar en el Villamarta y queremos quedar bien en nuestra tierra, porque al final cabo, es donde tú te sientes bien. Desde pequeño he vivido con eso, he visto los villancicos de Fernando Terremoto, de Parrilla de Jerez, y bueno, desde los días previos, todos estamos nerviosos y preparados porque Jerez es Jerez”, explica.

Para estas cinco funciones en Jerez, “hemos preparado veinte villancicos y sin descanso. Ya tenemos un espectáculo consolidado de una hora de villancicos, y bueno, aquí en casa también haremos un fin de fiesta por bulerías”.

Un momento de la entrevista. / Manuel Aranda

“Además, añade Luis de Perikín- las 29 personas que componemos ‘Así Canta Jerez en Navidad’ estamos preparados, porque ya hemos hecho doble función este año. Nos hubiera gustado tener más días en Jerez y no hacer doble función, pero bueno, el año que viene, ya puedo confirmar que estaremos más días en el Villamarta, y lo digo porque ya está firmado”.

Entre las novedades de este año ha estado la grabación de seis singles, que han ido publicándose en plataformas digitales y redes desde el pasado octubre. “Hacemos eso porque al no sacar disco, queremos darle más visibilidad al grupo, y hasta ahora la experiencia ha sido buena”, comenta el jerezano. “Además, antes grababa en el estudio La Bodega de Josema Pelayo, que es como mi casa, luego en una nave en El Portal pero ahora tengo un estudio en casa y eso me facilita mucho las cosas”.

No obstante, para esta puesta de largo en Villamarta habrá “varios estrenos, de hecho, vamos a presentar ocho o nueve villancicos nuevos que no hemos grabado ni publicado en redes. Son villancicos de corte tradicional, con armonías muy nuestras y con las falsetas de guitarra muy acordes a la Navidad de toda la vida. De todos, yo me quedo con uno que canta Manuela Fernández, y otro que cantan las hermanas Junquera, que ya llevan tres años conmigo, y que suenan a Jerez”.

“También hemos escrito otro con Antonio Gallardo Monje que se llama ‘Primavera’ y que ha quedado muy bien porque Antonio tiene la forma de escribir de su familia y yo tengo otra, y al estar juntos, hemos hecho ahí algo muy bonito. Ya en su día hicimos el Canasto, que está entre los más escuchados en Spotify, y este año también lanzamos el single Niño de Belén, que también suena bastante a Gallardo”.

El artista jerezano, en Diario de Jerez. / Manuel Aranda

Luis de Perikín no esconde que lleva meses trabajando los espectáculos, y recuerda con especial satisfacción, “el día que reuno a todo el mundo y les enseño lo que vamos a hacer. La verdad es que de todos los días, de gira y demás, ese es el día que más disfruto porque lo escuchan y ya cada uno intenta buscar su manera de hacerlo”.

Ya es norma año tras año que de las 29 personas que conforman ‘Así Canta Jerez en Navidad’ siempre haya caras nuevas. “Este año tenemos tres incorporaciones, Gema Carpio, Alicia Jiménez, que es los Salmonete, y Curro Soto, el hijo de El Londro, que es un jovencito que toca las palmas y el cajón muy bien e incluso ha escrito conmigo un villancico. En cambio, este año no viene con nosotros Sandra Zarzana, que va con Niña Pastori en su gira. Ella es de las nuestras, y cuando quiera volver, tiene las puertas abiertas. No me quiero olvidar de los que están conmigo siempre, como mi Curro Santos o mi hermana Manuela, que es una pieza fundamental aunque esté en segundo plano, y por supuesto al resto de integrantes, que todos aportan”.

En total, cuando acabe la Navidad habrán realizado 36 funciones. “Este año hacemos menos, porque el año pasado teníamos 42 y fue agotador. Las giras cansan y estar tantos días fuera de casa, también, y bueno, este año vamos con calma y además, salvo enGranada, que actuamos un miércoles, lo habitual es que hagamos los conciertos de jueves a domingos”.

El pasado 21 de noviembre le tocó participar en la inauguración del alumbrado, una experiencia “que ha sido muy bonita y que nos llena de orgullo. El año pasado estuvimos haciendo lo mismo en Marbella, y la verdad es que cuando nos propusieron hacerlo en casa, nos hizo mucha ilusión. Encima, cuando vimos la gente que había...Ha sido increíble. Además, hicimos también villancicos populares y compartimos escenario con artistas a los que les tengo mucho cariño como Macarena de Jerez, que iba siempre con mi padre, El Berenjeno, el Niño de la Fragua yFelipa del Moreno, que es mi amiga y la quiero infinito, y también es de las nuestras”.