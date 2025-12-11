Luz Shopping arranca su programación de Navidad con talleres infantiles y magia en vivo

Árbol de NAvidad ubicado en una de las áreas de Luz Shopping en Jerez

Luz Shopping se convierte esta Navidad en el escenario perfecto para vivir unas fiestas llenas de ilusión, creatividad y momentos especiales.

Y es que, Desde este viernes 12 de diciembre al lunes 5 de enero, el centro contará con una programación de actividades gratuitas pensadas para disfrutar en familia y crear recuerdos únicos.

Los más pequeños podrán dar rienda suelta a su imaginación y creatividad en el taller Colorea tu mochila, creando su dibujo de Navidad con el que participar en el concurso de IKEA y disfrutando en el divertido pintacaras, que llenará de color y fantasía sus rostros.

Además, no faltarán los espectáculos de magia en vivo, pensados para emocionar a toda la familia, y bonos descuento para compras en IKEA, así como vales de tortitas para canjear en el restaurante de la tienda IKEA Jerez.

Además, recibiremos la visita de los personajes navideños más esperados por los niños en estas celebraciones. Papá Noel visitará el espacio del 12 al 24 de diciembre y el Rey Mago Melchor tomará el relevo del 26 de diciembre al 5 de enero.

Ambos estarán disponibles cada día para recibir a los más pequeños y compartir con ellos la magia navideña, ofreciendo la posibilidad de llevarse una foto instantánea y un marco imantado en la que poder enmarcarla.

Todas estas acciones se llevarán a cabo en un espacio especialmente decorado y ambientado para la ocasión.

La Sala Luz, ubicada junto a la tienda Parfois, será el corazón navideño del centro durante estas fiestas. Los horarios detallados de cada uno de los talleres y experiencias están disponibles en la web oficial de Luz Shopping.

Compromiso con la comunidad

Un año más, Luz Shopping refuerza su compromiso con la inclusión con la presencia de una azafata especializada en lengua de signos, que guiará a los más pequeños durante estas actividades navideñas. De esta forma, el centro apuesta por una Navidad diversa e inclusiva, en la que todos los visitantes se sientan bienvenidos, acogidos y puedan participar en las experiencias.

Además, como parte del espíritu navideño, hasta el día 24 de diciembre estará disponible el Calendario de Adviento de LUZ Shopping con ofertas exclusivas y promociones diarias en muchos de sus establecimientos.

"En Luz Shopping entendemos la Navidad como algo que va más allá de las compras. Es una oportunidad para reunirnos, emocionarnos y crear recuerdos juntos—señala Rosario Fernández-Gao, responsable de Marketing de Luz Shopping—. Por eso, nos ilusiona crear un entorno donde las familias puedan disfrutar de estas fechas tan especiales y cada actividad está pensada para que la experiencia navideña sea completa y única».