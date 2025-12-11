La tienda de Cáritas en Luz Shopping se muda a un local más grande del centro comercial

De izquierda a derecha, Eugenio Sánchez, director de Cáritas Diocesana, Mila Díaz, coordinadora general de la entidad y Juan Antonio García, coordinador de Casa Común, empresa de inserción de Cáritas Diocesana.

Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez, a través de su empresa de inserción Casa Común, ha renovado su tienda Moda re- ubicada en el Centro comercial Luz Shopping.

Gracias a la cesión por parte de este centro comercial, el establecimiento se reubica a un nuevo local más grande y con mejores prestaciones, aunque en la misma calle.

"En esta tienda se podrá adquirir ropa y complementos con una segunda vida, así como nuevos a estrenar", explican desde Cáritas en una nota de prensa.

Una amplia selección de prendas para mujer y hombre, "seleccionadas con mucho mimo por manos expertas, con las que se impulsa la economía circular y se crea empleo social".

Las tiendas de Moda re- son "espacios modernos y dinámicos que rompen con los estereotipos asociados a las tiendas de segunda mano".

A través de esta apuesta por la economía social, Cáritas Diocesana consigue ofrecer oportunidades laborales a personas en situación de exclusión social, y a su vez, darle una segunda vida a la ropa, fomentando así el cuidado del Medio Ambiente y el consumo sostenible.

De hecho, todos los beneficios generados de las ventas en esta tienda Moda re- se reinvierten de forma íntegra en programas de formación y puestos de trabajo para personas en situación vulnerable que están siendo acompañadas por Cáritas Diocesana.

20 empleados con contratos de trabajo

Actualmente, la empresa cuenta con una plantilla de 20 personas con contrato de trabajo.

Los puntos de venta de Moda re- obedecen a un modelo innovador de tienda/escuela, donde personal de inserción adquiere conocimientos y destrezas de gestión comercial y atención al público guiados por un equipo de profesionales especializados en el sector del retail. Una manera de impulsar la igualdad de oportunidades a través de un modelo de relaciones laborales justas, basado en la promoción y la autonomía.

Además, estas tiendas son también espacios solidarios que ofrecen una atención digna a las personas más vulnerables, que pueden acceder a una entrega social basada en una experiencia de compra totalmente normalizada sin coste alguno.

Actualmente, Casa Común, la empresa de inserción de Cáritas Diocesana, desarrolla, además de apuesta por el reciclaje textil, que cuenta con dos tiendas (la otra se ubica en calle Algarve, en Jerez) y más de 85 contenedores de ropa con una segunda vida, otra línea de producción de reciclaje de muebles y objetos decorativos denominada Devuelta.

Estos artículos pueden adquirirse en un establecimiento situado en Carrefour Jerez Sur.

Eugenio Sánchez, director de Cáritas Diocesana, agradece “la valiosa colaboración y la mano tendida siempre por parte de Luz Shopping” ya que “nos ofrece la oportunidad de visibilizar nuestra apuesta por el reciclaje textil en una ubicación y un espacio fantástico que nos permite llegar a mucho público y, ante todo, seguir apostando por la contratación de personas que necesitan un empleo digno”.