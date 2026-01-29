Luz Shopping en Jerez celebra San Valentín con promociones exclusivas y sorpresas para sus clientes

Luz Shopping, el mayor lugar de encuentro al aire libre de Andalucía y único outlet de la provincia de Cádiz, da inicio a su campaña de San Valentín con una serie de promociones y actividades especiales pensadas para premiar la fidelidad de sus clientes y facilitar la compra de regalos para sus seres queridos.

Del 1 al 14 de febrero, los nuevos suscriptores de la newsletter de Luz Shopping contarán con un 15% adicional en las tarjetas regalo adquiridas en el centro. A partir de su registro, los nuevos usuarios recibirán un correo de bienvenida, el cual deberán presentar en el Punto de Información para adquirir una tarjeta regalo con un valor mínimo de 10€. En ese momento, la tarjeta será recargada automáticamente con un 15% extra, que podrá utilizarse en todas las tiendas adheridas al programa de tarjetas regalo de Luz Shopping.

El mes de febrero contará también con otras activaciones especiales pensadas para sorprender a los clientes en este San Valentín. Todas las personas que realicen compras en cualquiera de los establecimientos de Luz Shopping podrán participar en la actividad 'Abrir tu corazón tiene premio'. La mecánica de la actividad consistirá en elegir tres llaves para abrir diferentes candados. Cada candado tendrá asegurado un premio que pueda ser un regalo directo o tarjetas regalo de 10€ de Luz Shopping, con hasta 2.000€ en tarjetas, así como artículos de IKEA y descuentos directos en la tienda. La única condición será presentar un ticket de compra mínima de 10€ en las tiendas de Luz Shopping durante el período de promoción. La ubicación de la actividad será la Sala Luz, junto a Parfois y los horarios detallados están disponibles en la web oficial de Luz Shopping.

"Con iniciativas como esta, buscamos premiar la fidelidad de nuestros clientes y ofrecerles una experiencia de compra divertida y gratificante, señala Rosario Fernández-Gao, responsable de Marketing de Luz Shopping. "Nuestro objetivo es que cada visita a Luz Shopping vaya más allá de las compras, asegurando que sea un momento especial y poniendo en valor la compra física, en la que es posible compartir emoción y trato directo, reforzando nuestra filosofía de ofrecer más en cada momento compartido y que no es posible encontrar en la experiencia de compra online".