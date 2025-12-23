La magia del Gran Circo Acrobático de China aterriza en el Villamarta para despedir el año

El aclamado y prestigioso Gran Circo Acrobático de China llenará de magia, riesgo y fantasía el Teatro Villamarta el domingo 28 y el lunes 29 de diciembre (en función de tarde y noche ambos días) con un espectáculo que promete ser un deleite para los cinco sentidos. La compañía, de gira por nuestro país, recala en la ciudad para poner en escena en el coliseo jerezano a más de 30 artistas, muchos de ellos medallistas olímpicos y algunos procedentes del mundialmente famoso Cirque du Soleil.

El público podrá disfrutar de una exhibición de destreza inigualable que combina piruetas y equilibrios, malabarismos y ejercicios acrobáticos, además de coreografías perfectamente sincronizadas con música de aires orientales. Todo ello se presenta como un viaje fascinante que tiene como guía a un niño de espíritu intrépido que se atreve a cruzar los límites de lo conocido y adentrarse en la fantasía y el misterio.

Su curiosidad lo llevará a descubrir a la majestuosa hada Fénix, una criatura etérea que surca los cielos sobre el mar. Deslumbrado por su belleza, intentará alcanzarla pero, al dar el salto, caerá en las profundidades del océano. El hada, con su magia y gracia, lo rescatará y lo invitará a volar con ella hasta el cálido sol. A su lado, se sumergirá en el universo marino y despertará una historia donde la magia se despliega en cada rincón.

A través de la danza, la expresividad de los artistas y un despliegue visual que equilibra lo espectacular con lo minimalista, el espectáculo es capaz de transformar cada acto en un instante de asombro y emoción perdurable. La mímica ocupa también su lugar en esta singular propuesta, mediante un clown, involucrando al público y generando momentos de humor y complicidad que equilibran la intensidad de las acrobacias.