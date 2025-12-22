Manegodor, un pequeño paraíso de Trebujena en el "triángulo de las Bermudas": "Lugar precioso, comida rica y a buen precio"

Referirse a este establecimiento como restaurante, sería una definición reduccionista. La costa noroeste de la provincia de Cádiz posee locales estupendos en los cuales comer a las mil maravillas, pero sólo cuenta con uno como este: Taberna Manegodor, en Trebujena. Este espacio mágico Ubicado se sitúa en un entorno privilegiado, entre el "triángulo de las Bermudas": Cádiz, Sevilla y Huelva.

Allí donde el río Guadalquivir y las marismas se funden se levanta este complejo hostelero en el que es posible almorzar, alternar con buena música y amigos en un enclave mágico. Su alucinante puesta de sol cautivó al mismísimo Steven Spielberg y a muchas personas más que año tras año disfrutan de Manegodor, desde su inauguración en octubre de 2013. "Está pensado para que la gente se sienta a gusto, feliz, escuche los pájaros, no haya contaminación, coman bien, disfruten del sitio", afirman en uno de los últimos vídeos compartidos en sus redes sociales.

Para los enamorados del buen comer, de la naturaleza y del tardeo con el mejor ambiente, este es su sitio, ubicado en el entorno de los esteros de Trebujena y marisma de Doñana. Todo un espectáculo natural y gastronómico, "un lugar único donde el producto, el cariño en las elaboraciones y nuestra clientela, son los objetivos primordiales del equipo de Manegodor".

Taberna Manegodor, en Trebujena.

La Taberna Manegodor fusiona lo mejor de la huerta y el estero de Trebujena. "Fusionamos productos de primera categoría y hacemos que tu experiencia culinaria sea lo más top posible, pero sobre todo rica y sabrosa!

Dispone de un aforo de 300 personas y un gran equipo para ofrecer el mejor servicio posible. Más de 200 metros de terraza, con mesas junto al agua. No dan cenas, pero cuando hay actuaciones “se alarga la cosa”.

"El lugar es precioso y la comida rica y a buen precio. Buen lugar donde ir con la familia. A pesar de haber mucha gente, estaba bien controlado por el servicio, que además eran muy simpáticos", reseña David. "Un rincón con encanto a orillas del Guadalquivir, donde resulta fascinante ver cómo enormes barcos ascienden por el cauce hacia Sevilla. Se trata de una finca tradicional con aire de venta andaluza, rodeada de esteros y con algunos animales en libertad, lo que añade un toque pintoresco a la experiencia", destaca Viajes & Sabores..

Carta de Manegodor

Una de sus especialidades son los pescados y mariscos de estero a la plancha, frito, adobo, aliñado, guisos.... Estos son criados en su entorno, donde la calidad y temperatura son cruciales y propician su crecimiento de forma natural. Los camarones, la mojama de albur, langostinos, el arroz con pato, pescados a la espalda son una auténtica fiesta para el paladar.

Ubicación

Manegodor se encuentra en carretera del río km 5, Trebujena.

Horario

Abiertos de jueves a domingo desde las 12:00 horas.