La "mala planificación" de Educación impide el inicio de curso para alumnos del Colegio de Sordos

Los padres y madres de los alumnos del Centro Específico de Educación Especial de Sordos se han negado este martes 10 de septiembre a comenzar las clases, debido, como ellos mismos reconocen, "a la mala planificación" de la delegación territorial de Educación.

Para entender la historia de todo este asunto hay que retroceder hasta el pasado mes de mayo cuando, dada la situación de las estructuras de su anterior centro, situado en la carretera que une Jerez y el Puerto, la Junta decidió cambiar la ubicación de su alumnado para este curso 24-25.

María Soto, una de las madres afectadas, asegura que "nos dijeron que aunque no había riesgo de derrumbe, los técnicos recomendaban que nos fuésemos porque las estructuras estaban cediendo. De hecho, algunas zonas de las instalaciones estaban acotadas y cerradas".

Su destino, una vez conocida la noticia, se planteó inicialmente en el CEIP San Vicente de Paul, una opción que finalmente quedó descartada por la falta de espacio. Finalmente, fue el pasado 16 de julio cuando se informó al Ampa que el centro se iba a trasladar al colegio San Juan de Dios. El pasado 4 de septiembre, la delegación territorial de Educación comunicó en una reunión con las familias que el destino provisional iba a ser el CEIP Sagrada Familia situado en la Barriada de Las Torres.

Sin embargo, apenas ha habido tiempo material para adecentar el mismo. Inicialmente, el destino provisional de estos 90 alumnos, es el antiguo edificio de Infantil del Sagrada "que se encuentra cerrado desde hace tres años", aseguran los padres. Durante toda la semana, el personal del Ayuntamiento de Jerez ha sido el encargado de comenzar el adecentamiento de la zona, sobre todo para acondicional las mismas con trabajos de fontanería, electricidad, pintura... El pasado lunes el material logístico se encontraba todavía en el antiguo centro, de ahí que las familias decidieron finalmente no acudir a clase en la jornada de este martes 10 de septiembre aludiendo que "nuestros hijos no son animales y no nos van a meter en un corral".

Hay que recordar que en la actualidad el Colegio de Sordos cuenta con 46 niños y niñas matriculados, y 44 de actitudes combinadas, es decir, los niños que están escolarizados en otros centros pero que van a éste para pasar por el Gabinete de Readaptacion Auditiva, y los de Atención Temprana. Los alumnos son de Jerez pero también hay muchos de ellos que proceden de otras localidades de la provincia.

De momento, las familias han decidido que acudirán al centro a ver el estado de las obras el próximo lunes y a partir de ahí "decidiremos. No es justo que mi hija, esté hoy desquiciada porque todos sus amigos han empezado el colegio y ella no".

¿Dónde está la subvención?

En febrero de 2021, la Junta de Andalucía anunció, a través del entonces delegado territorial, Miguel Andreu, una subvención de 1,5 millones de euros de inversión en el CEE de Sordos dentro del Plan 2020-2027. El objetivo de esta partida no era otro, según especificaba la propia Agencia Pública de la Educación de Andalucía (APAE), que "sustituir o integrarlo en otro centro".

Dos años más tarde, en el pleno municipal de enero de 2023, el PSOE de Jerez preguntó por esta situación, sin haber una respuesta definitiva, y el pasado mes de mayo, el sindicato CSIF denunciaba a través de una nota de prensa "el abandono" del centro, al tiempo que recriminaba a la Junta el destino de ese dinero.

"Visto lo visto, parece que esos casi dos millones de euros aprobados por el Consejo Rector de la APAE para ambos centros, no se han invertido todavía para arreglarlos, a pesar de la urgencia que presentan”, recogía el comunicado.

Ahora, las familias también se han referido a esta cuestión, ante la situación que están viviendo sus hijos, por lo que piden "una solución" y "más información" sobre dicha cuantía.